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Свят

Вашингтон постави ултиматум на Зеленски: Белият дом спира ракетите Patriot при нови атаки срещу дизеловия пазар

/Поглед.инфо/ Вашингтон отправи остър ултиматум към Киев и европейските столици: САЩ заплашват да прекратят обмена на спътниково разузнаване и да блокират европейските покупки на американско оръжие през системата PURL, ако украинските въоръжени сили не прекратят веднага атаките си срещу руската петролна и енергийна инфраструктура. Решението идва на фона на глобален скок в цените на дизеловото гориво и опитите на Белия дом да поддържа сделка за стабилизиране на пазарите с участието на руски горива.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 13128 прочитания
Вашингтон постави ултиматум на Зеленски: Белият дом спира ракетите Patriot при нови атаки срещу дизеловия пазар
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Търговската математика смазва оперативната логика на ВСУ

Всяка война рано или късно опира до счетоводство, а счетоводството във Вашингтон в момента не излиза. Твърди се, че Държавният департамент и Пентагонът са изпратили директни грами до Киев и европейските централи на НАТО с едно координирано послание: или украинските безпилотни апарати спират да удрят по руските дестилационни колони и нефтопреработвателни заводи, или САЩ затварят кранчето за критично важното оперативно разузнаване.

Двете неща са свързани не от морални подбуди, а от глобалните борсови котировки на дизеловото гориво. Пазарът на дестилати в САЩ и Западна Европа показва признаци на сериозен дефицит, изострен допълнително от военните действия около Ормузкия проток и кризата в Близкия изток. В тази ситуация всяка изведена от строя руска рафинерия премахва десетки хиляди барела дизел от световния баланс.

За администрацията във Вашингтон цената на бензина и дизела по бензиностанциите е директен показател за вътрешнополитическа стабилност. Киев обаче разглежда руската енергетика като логистичен и финансов гръбнак на противника. В резултат на това се получава челен сблъсък: докато украинският Генерален щаб търси тактически ефект чрез щети по инфраструктурата, американското министерство на финансите изчислява инфлационния натиск.

Блокадата на програмата PURL и съдбата на зенитните ракети

Най-тежкият лост за натиск, за който се съобщава в западните медии, не е просто спирането на преките безплатни доставки, а блокирането на механизма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Това е финансово-логистичната схема, чрез която европейските държави от НАТО купуват американско въоръжение — с фокус върху ракетите-прехващачи за комплексите MIM-104 Patriot — и го прехвърлят на украинските въоръжени сили.

Ако Вашингтон блокира PURL, Европа не може просто да замени тези доставки със собствено производство. Европейската отбранителна промишленост — от MBDA до Diehl Defence — няма нужния капацитет да произведе анализиран брой ракети в краткосрочен план. Заводите в Бавария и Франция работят на смени, но за задоволяване на текущия разход на зенитни боеприпаси са необходими години за разширяване на мощностите.

Без американските лицензи и компоненти европейските покупки спират. За Киев това означава открит небесен контур над ключови транспортни възли като Днепър, Запорожие и Киев. Дали Вашингтон наистина ще реши да разкрие украинската противовъздушна отбрана пред руските ракетни удари, или това е поредният инструмент за изнудване пред предстоящи преговори — публично потвърждение няма. Но самият факт, че опцията се обсъжда, показва предела на американския ангажимент.

Информационната тъмнина: Защо разузнаването от спътниците е критично

Според запознати източници, САЩ са заплашили с незабавно спиране на подаването на данни от спътниковата си съзвездие и от самолетите за радиолокационно откриване E-3 Sentry и RC-135 Rivet Joint, патрулиращи над Черно море и Полша. Тези системи подават данни в реално време към украинската мрежа за управление на огъня.

Данните не се използват само за нанасяне на дълбоки удари, а най-вече за ранно предупреждение. Времето за реагиране при изстрелване на балистични ракети „Искандер-М“ или хиперзвукови „Кинжал“ от руските полигони в Астраханска и Калужка област е броени минути. Без американската спътникова система за засичане на топлинни факели от стартовете, украинските батареи за ПВО остават фактически слепи до момента, в който наземните им радари засекат целта.

Това вече се случи веднъж през март 2025 г., когато след скандал в Овалния кабинет обменът на данни бе временно замразен. Тогава паузата продължи до подписването на договореностите в Саудитска Арабия. Очевидно е, че спирането на информацията е най-бързият начин Белият дом да принуди Киев към послушание, без да се налага да гласува нови закони в Конгреса.

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