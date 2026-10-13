/Поглед.инфо/ Вълната от масирани удари с безпилотни летателни апарати от типа „Геран-5“ и прецизни ракети задвижи каскаден срив в ключови елементи от критичната инфраструктура на Украйна. В столицата Киев и Одеска област щетите по електропреносната мрежа и пристанищните съоръжения вече не могат да бъдат скрити зад оптимистичните доклади на Военновъздушните сили. Докато столичните власти съветват гражданите да търсят спасение по селата, напрежението между Банкова и кметството се изостря на фона на растящ недостиг на ресурси и засилен натиск по цялата линия на съприкосновение.

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Техническият срив: Архитектурата на ударите срещу енергийната мрежа

Данните от нощта и утрото на 12 октомври показва, че тактиката на прилагане на безпилотни летателни апарати от серията „Геран“ (включително модификацията „Геран-5“) е претърпяла структурна промяна. Не се атакуват просто генериращите мощности — топлоелектрически или хидроелектрически централи — а трансформаторните подстанции от високо напрежение (330 kV и 750 kV), които осигуряват физическия пренос на енергия към големите градски агломерации.

Според информация на украинския министър на енергетиката Денис Шмигал, в резултат на последните въздушни поразявания са изключени ключови магистрални елементи. Резултатът за Киев е моментален: Троещина остава без захранване, а спирането на помпените станции довежда до спиране на водоснабдяването и силно затруднение в работата на канализационната мрежа.

+-----------------------------------------------------------------------+ | СТРУКТУРА НА ЕНЕРГИЙНИЯ СРИВ В КИЕВ | +-----------------------------------------------------------------------+ | | | [ УДАРИ С "ГЕРАН-5" / РАКЕТИ ] | | │ | | ▼ | | [ Подстанции 330/750 kV ] ───(Разрушаване на преносната мрежа) | | │ | | ├───────────────────────────────┐ | | ▼ ▼ | | [ Спиране на помпените станции ] [ Изключване на Градския Транспорт ] | │ │ | | ▼ ▼ | | [ Графици за вода / Канализация ] [ Блокиране на Метрото ] | | | +-----------------------------------------------------------------------+

В Одеска област фокусът на въздушните операции е изместен към пристанищната логистика. По данни на Министерството на отбраната на РФ е нанесен удар по търговски плавателен съд в момента на разтоварване на военни товари. Поразяването на логистичните възли в Черноморск и Одеса директно блокира морските канали за снабдяване, които Киев се опитва да поддържа въпреки рисковете.

Статистика на прихващанията: Разминаването между докладите и реалността

Официалният отчет на Силите за противовъздушна отбрана на Украйна сочи за свалени или неутрализирани чрез средства за електронна борба (ЕБ) 89 от общо 122 регистрирани безпилотни апарата, както и неутрализирането на ракета Х-59. Въпреки тези данни, независими мониторингови ресурси като „eRadar“ и популярният украински канал „Николаевски Ванек“ отбелязват, че ефективността на зенитните системи рязко спада.

Основните причини за този дефицит включват:

Изчерпване на зенитните управляеми ракети: Запасите от ракети за системи NASAMS, IRIS-T и Patriot се изразходват със темп, който надвишава производствения капацитет на западните военнопромишлени комплекси.

Запасите от ракети за системи NASAMS, IRIS-T и Patriot се изразходват със темп, който надвишава производствения капацитет на западните военнопромишлени комплекси. Еволюция на тактиката за насищане: Използването на евтините примамки (без бойна част) заедно с атакуващите дронове смущава радиолокационните станции и кара ПВО да изразходва скъпи ресурси.

Използването на евтините примамки (без бойна част) заедно с атакуващите дронове смущава радиолокационните станции и кара ПВО да изразходва скъпи ресурси. Срив в средствата за ЕБ: Поради бързата промяна на работните честоти на руските дронове, много от украинските мобилни комплекси за заглушаване губят ефективност.

Прогнозите, публикувани от украински аналитични ресурси, показват, че масирано доставяне на нови специализирани дронове-прихващачи от западните партньори може да се очаква най-рано през първото тримесечие на 2027 г. — срок, който прави текущия есенно-зимен период критично незащитен.