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Свят

Шведският епилог: Когато етническият клан започне да пише изборните протоколи

/Поглед.инфо/ Изборната сметка в Стокхолм най-накрая беше платена, но цената се оказа разрушителна за самата архитектура на шведската държавност. Включването на демографския инженеринг в парламентарните технологии вече не е просто медиен шум, а административен факт. Докато официалните институции се опитват да замажат следите от организирания пренос на гласоподаватели от т.нар. „уязвими райони“, Швеция се събужда в нова реалност. Там, където някога функционираше социален договор, днес владее търговията с влиятелни племенни лидери и преструктурирането на банкови дългове срещу депутатски имунитет.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 15912 прочитания
Шведският епилог: Когато етническият клан започне да пише изборните протоколи
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По публикация на Станислав Лещенко. Редакционна разработка, анализ и дополнитен контекст: Поглед.инфо.

Ерозията на една процедура: Когато социалният инженер падне в собствения си капан

Шведският политически модел винаги се е крепял на една илюзия — че правила, създадени за протестантско общество от средата на XX век, могат да удържат натиска на кланови структури от Сомалия и Близкия изток. Резултатите от последните парламентарни избори за 349-местния Риксдаг, проведени при уж висока избирателна активност от 84%, показаха фундаментален пробив в сигурността на самата избирателна система.

Разликата между двата основни блока — левият със 176 seats и десният със 173 — е толкова нищожна, че правната валидност на целия законодателен орган зависи от броени гласове. А когато точно тези броени гласове са генерирани в изолирани гета чрез директно плащане или племенна субординация, говорим не за "демократичен вот", а за превземане на държавни институции отвътре.

       БИТКАТА ЗА РИКСДАГА: МАРЖИНАЛНО МНОЗИНСТВО
       
  Левоцентристки блок: [176 места]  <-- Мигрантският феномен "Борленге"
  -------------------------------------------------------------------
  Десноцентристки блок:[173 места]

Твърди се, че лидерката на Социалдемократите Магдалена Андерсон е поела мандата за съставяне на кабинет върху пясъчна основа. Истинският проблем тук не е личната съдба на Андерсон, а фактът, че левицата в Стокхолм отдавна е заменила традиционната си работническа база с внесени отвън клиентски мрежи.

Случаят "Борленге": Преструктуриране на дългове срещу парламентарна заплата

Централният пункт на тази аномалия се намира в окръг Даларна, в промишления град Борленге. Там един 30-годишен сомалийски имигрант на име Мохамед Абдукардир Али, поставен на напълно неизбираемото девето място в листата на Лявата партия, изведнъж получава 648 лични преференциални отметки. В шведската система това е прецедент, който автоматично го изтласква пред утвърдени партийни функционери.

          ХРОНОЛОГИЯ НА ВЪЗХОДА НА МОХАМЕД АЛИ
          
   [2024 г.] ---------> [Началото на 2026 г.] ------> [Февруари 2026 г.] ---> [Септември 2026 г.]
   Отказ за             Отписване на дълг             Получаване на           648 преференции;
   гражданство          от 163 045 крони              шведско                 Разследване за
   (Дълг към държавата) (Схема за "преструктуриране")  гражданство             изборна измама

Нека обаче да погледнем фактите отвъд политическия лозунг. Хронологията на казуса „Али“ звучи като наръчник по корпориране на държавата:

  • През 2024 г. Шведската агенция по миграция официално отказва гражданство на Али. Причината е прозаична — той е регистриран като длъжник с над 163 000 крони (около 15 000 евро) непогасени данъчни задължения и задължения към съдебни изпълнители.
  • В началото на тази година публичният му дълг изчезва чрез процедура по т.нар. „финансово преструктуриране“.
  • През февруари тази година миграционните служби внезапно преразглеждат папката му и му връчват шведски паспорт.
  • През септември той вече е избран за депутат с месечна заплата от 81 400 крони (над 7500 евро) и безплатно жилище в централната част на Стокхолм.

Този човек е бил официално безработен, членувал е в Лявата партия едва от година и половина, а колегите му от местната организация дори нямат негов телефонен номер или адрес. Тоест, партията издига кандидат, когото не познава, а гласоподавателите гласуват масово за човек, когото никога не са виждали на живо.

Логистиката на "купената съвест": Автобуси, бездомници и 300 крони на ръка

Според официално потвърдена информация от шведската прокуратура, срещу Лявата партия в Борленге се води разследване за „неправомерно влияние върху гласуването“. Твърди се, че на избирателите са били връчвани предварително попълнени бюлетини, в които квадратчето до името на Мохамед Али вече е било отбелязано.

Разследващите органи посочват, че схемата не се е ограничила само до организиран превоз на мигранти от гетата. В транспортите са били включвани местни наркозависими и бездомници. Механизмът е бил елементарен: срещу 300 крони (около 25 евро) и готова бюлетина лицето влиза в секцията и пуска съответния плик.

Но докато прокуратурата разследва, местната избирателна комисия в Борленге излезе с позиция, че "нарушения на вътрешните процедури в самите секции няма". Това е класически бюрократичен парадокс — ако измамата се случва на пет метра пред вратата на секцията, за администрацията процесът е чист.

След като случаят гръмна в медиите, Али беше принуден да вземе официален отпуск, без изобщо да положи клетва. На негово място в Риксдага влезе заместник. Според разследване на шведските служби за сигурност обаче, въпросният заместник от години съжителства в един апартамент с лица, осъдени за трафик на наркотици и пране на пари.

       АДМИНИСТРАТИВЕН МЕХАНИЗЪМ НА КЛАНОВОТО ГЛАСУВАНЕ
       
  [Племенен лидер / Имам / Влиятелно лице]
                  |
                  v  (Сделка: субсидии, имоти, чадър)
  [Партиен апарат на левицата]
                  |
                  v  (Логистика: 300 крони + готова бюлетина)
  [Мобилизирана група от гетото / Неинтегрирано население]
                  |
                  v  (Спускане в урната)
  [Контролиран парламентарен мандат]
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