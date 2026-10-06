Китай отхвърли лъжите на малцина западни държави относно положението с правата на човека в страната

/Поглед.инфо/ На 5 октомври Сун Лей, заместник-постоянен представител на Китай в ООН, изнесе реч по време на общата дискусия в Третия комитет на Общото събрание на ООН, в която настоя малцинството от западни държави да престанат с разпространението на лъжи за Китай и използването на въпроса за правата на човека за политически манипулации.

Сун Лей заяви, че представителите на Великобритания, Австралия, Япония, Ирландия, Чехия и Литва в изказванията си са отправили неоснователни обвинения и злонамерени клевети по отношение на състоянието на правата на човека в Китай, като китайската страна изразява силно недоволство и категорично несъгласие с тези твърдения. Горепосочените държави се смятат за по-висши от останалите, но вътрешните им проблеми с правата на човека са очевидни. Те изобщо нямат право да говорят за правата на човека, а още по-малко да се изказват по този въпрос по отношение на Китай.

Китай призовава тези държави да престанат да измислят и разпространяват лъжи и да спрат с използването на въпросите за правата на човека за политически манипулации, в противен случай това ще се обърне срещу самите тях, категоричен бе Сун Лей.