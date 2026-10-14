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Поглед към Китай

Китай въведе нова класификация на минералните ресурси

/Поглед.инфо/ Министерството на природните ресурси и Държавната комисия за развитие и реформи публикуваха нов каталог на минералните ресурси, който ще служи като основа за планирането на проучванията, добива и управлението на суровините.

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Китай въведе нова класификация на минералните ресурси
Източник: 38picres.cgtn.com
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Документът разделя ресурсите на четири категории – енергийни, метални, неметални, водни и газови, и включва 174 вида минерали и 119 подкатегории.

Каталогът ще подпомага определянето на стратегически суровини, разпределението на ресурсите и управлението на минните права. Според експерти новата рамка ще позволи по-прецизно управление на запасите, идентифициране на рисковете във веригите за доставки и ограничаване на зависимостта от внос на определени минерали.

Според „Доклад за минералните ресурси на Китай за 2026 г.“ страната е на първо място в света по запаси от 14 минерала, сред които редкоземни елементи, волфрам, калай и молибден. През 2025 г. инвестициите в геоложки проучвания са достигнали 117,86 млрд. юана (16,5 млрд. долара) – пета поредна година на растеж. Открити са 200 нови находища на полезни изкопаеми, без нефт и газ, включително 63 големи.

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