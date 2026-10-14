Китай планира пробиви в железопътните технологии до 2030 г.

/Поглед.инфо/ Китай, който разполага с най-голямата в света високоскоростна железопътна мрежа, прие план за развитие на железопътните технологии през периода 2026-2030 г. Целта е до края на десетилетието да бъде изградена система за иновации, подпомагаща модернизацията на сектора.

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Планът на Държавната железопътна администрация предвижда изграждането на около 30 нови научно-технологични бази, пробиви в поне 100 ключови технологии и реализирането на най-малко 500 значими научно-технологични разработки. Предвидени са и поне 20 демонстрационни проекта, включително за експлоатация на високоскоростни влакове със скорост до 400 км/ч.

Китай ще продължи изследванията на маглев влакове със скорост до 600 км/ч и разработването на ключови технологии за местно производство.

Предвижда се и модернизация на платформата за билети 12306, която трябва да предлага интелигентни решения за цялото пътуване, включително комбиниране на различни видове транспорт според нуждите на пътниците.

Страната ще развива приложения на изкуствения интелект, големи модели и изчислителна инфраструктура за железопътния сектор. До 2030 г. трябва да бъдат създадени поне 20 специализирани набора от данни и над 20 приложения с изкуствен интелект.

В областта на екологията планът предвижда изпитания на дизелови локомотиви с по-ниски емисии и разход на гориво, както и на подвижен състав, задвижван с батерии или водород. Целта е въглеродни емисии от железопътния сектор в Китай да достигнат своя пик до 2030 г.