Митът за Минотавъра през суровите факти на археологията и геологията

/Поглед.инфо/ Под руините на Крит не лежат митични чудовища, а тонове дялан варовик, сложни инженерни мрежи и следи от брутална политическа гегемония. Докато популяризаторите на сензации обичат да преливат от древни митове към наивни хипотези за рогати зверове, студеният архивен и теренски преглед показва съвсем друга картина. Изкривяването на историята започва там, където инженерната логика бива заменена от фантазии. Входът към подземията на Гортина, останките в Кносос и нумизматичните находки от V век пр.н.е. разкриват една сурова цивилизационна реалност, управлявана от геополитически натиск, кариери за добив на камък и жречески прагматизъм, в който бикът е просто инструмент на властта.

Артър Еванс и романтичното замъгляване на реалността

Когато в началото на XX век британският археолог Артър Еванс започва разкопките на хълма Кефала близо до днешния Ираклион, той не просто разкрива останките от двореца в Кносос. Той практически сглобява собствен театрален декор, използвайки стоманобетон, за да възстанови сградите така, както на него му се струва красиво. Този подход оставя след себе си дълбока архивна мъгла, която десетилетия наред пречи на реалистичната оценка на обекта. Дворецът в Кносос е бил огромен административен и търговски възел с площ над 20 000 квадратни метра, разполагащ с няколко нива, сложни подземни складове за зехтин и зърно, дренажни канали и заплетена система от коридори. За невъоръженото око на външен търговец или заловен пленник от континента, тази непрекъснато разрастваща се административна машина наистина е изглеждала като безизходен капан.

Въпреки това, хипотезата, че самият дворец е митичният лабиринт, се сблъсква с физически ограничения. Вътрешната архитектура на Кносос е проектирана за логистика – движение на стоки, съхранение на питоси (огромни глинени съдове) и провеждане на дворцови ритуали. Наличието на фрески с бикове и известните сцени на таврокатапсия (акробатични скокове върху бикове) потвърждава централното място на животното в минойския култ, но не и наличието на подземно чудовище. Прекаленото разчитане на стенните изображения често води до грешни изводи. Бикът в Крит е бил ресурс, символ на възпроизводителна сила и държавен статус, а не пазител на подземен затвор.

Скритият подземно-инженерен обект край Гортина

Ако се отстранят романтичните пластове от класическата история, погледът неизбежно пада върху друга точка на острова. На около 45 километра южно от Ираклион, в близост до древното селище Гортин (или Гортина), съществува подземна система, която далеч повече отговаря на понятието за физически лабиринт. Това е мрежа от подземни галерии, издълбани във варовиковите скали, с обща дължина от няколко километра. Преминаването през тези тесни, разклоняващи се тунели без светлина и маркировка гарантира пълна дезориентация в рамките на броени минути.

Картографирането на подземието край Гортина започва още през XV век, но нито един от ранните чертежи не е прецизен. Галериите са били използвани векове наред – първоначално като кариера за добив на строителен камък за античния град, а по-късно като укритие и склад. По стените и до днес стоят надписи от европейски пътешественици от последните пет века, а по време на Втората световна война германските войски ползват подземията за складиране на муниции, част от които все още ръждясват в изоставените галерии.

Геологическият проблем с Гортина обаче се състои в датирането. Макар под пода на по-късни римски и класически сгради в района да са открити минойски керамични фрагменти от 1600 г. пр.н.е., самата кариера е експлоатирана интензивно в много по-късни епохи. Пробойните в теорията, че именно това е лабиринтът на Минос, идват от факта, че през бронзовата епоха мащабният добив на камък по този подземен метод е бил технологично икономически неизгоден спрямо откритите кариери. Напълно възможно е обаче естествените пещери и ранните изработки да са подхранили преданията, предавани от уста на уста сред континенталните гърци.

Икономическият натиск на династията и нумизматичните доказателства

Историята за атинския данък – седем младежи и седем девойки, изпращани на всеки девет години – има съвсем рационално обяснение през призмата на демографията и васалитета. В периода на своя разцвет Минойският Крит е упражнявал морска хегемония (таласократия) над Егейско море. Континенталните селища, включително ранната Атина, са били икономически зависими и са плащали данък не само в стоки, но и в робска работна ръка. Изпращането на млади хора за работа в дворцовите стопанства, в строителството или за участие в опасни религиозно-спортни ритуали като скоковете върху бикове е било стандартна практика на принуда.

По отношение на политическата пропаганда е изключително интересен един конкретен нумизматичен артефакт. Става дума за сребърен статер, сечен в Кносос през V век пр.н.е. На лицевата страна на монетата ясно се вижда изображение на Минотавъра – човешко тяло с глава на бик, а на обратната е изсечен квадратен или меандерен модел, изобразяващ лабиринт. Откриването на подобни монети при разкопки в района на Гортина показва трайна финансова и културна връзка между двата критски центъра. Внимание заслужава и етно-лингвистичната подробност, че самата дума „Гортин“ се свързва с древната минойска дума за крава или бик („картен“).

Монетите от V век пр.н.е. обаче са отсечени векове след падането на минойската цивилизация. Те показват как вече формираният гръцки мит е бил използван от по-късните критски градове-държави за укрепване на тяхната локална идентичност и суверенитет. В анализите на ранните търговски пътища и икономически връзки в Егейския басейн често се вижда как древните градове са използвали собствените си страховити легенди като търговска марка и инструмент за политическо влияние.