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Поглед към Китай

Китай одобри Visa да подготви навлизането си на пазара за картови разплащания

/Поглед.инфо/ Китайската народна банка разреши на китайското подразделение на американската Visa да започне подготовка за създаване на компания, която ще обработва плащанията с банкови карти в страната. След получаване на окончателен лиценз компанията ще може да обработва вътрешни картови плащания в юани, което ще разшири достъпа ѝ до китайския пазар.

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Китай одобри Visa да подготви навлизането си на пазара за картови разплащания
Източник: 38picres.cgtn.com
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Visa Information Technology (Beijing) трябва да приключи подготовката си в срок от една година, след което ще може да кандидатства за разрешение да започне дейност. Лицензът ще бъде издаден след съвместно одобрение от Китайската народна банка и Държавната администрация за финансово регулиране.

Главният изпълнителен директор на Visa Райън Макеринър определи одобрението като важна стъпка в дългогодишното присъствие на компанията в Китай. По думите му компанията участва активно в развитието на китайския пазар на разплащания повече от 40 години, макар досега да имаше право да предлага подобни услуги в Китай само във валути, различни от юана.

През последните години Китай разреши на други две големи американски компании да обработват вътрешни плащания в юани. American Express получи одобрение през 2018 г. чрез съвместното си дружество Express (Hangzhou) Technology Service, което започна работа през 2020 г. Mastercard получи разрешение през 2020 г., а дейността ѝ стартира през 2024 г.

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