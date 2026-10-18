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Свят

Военните последици от щетите в Ковел и Луцк: Логистика, кабели и горивни бази

/Поглед.инфо/ Поредицата от масирани удари с високоточни оръжия и безпилотни апарати срещу ключови индустриални и енергийни обекти в Запорожие, Кривой Рог, Житомир и редица западни украински области разкрива нова фаза в методологията за парализиране на украинския военен тил. Пораженията върху металургичния гигант „Запорожстал“ и завода „Запорожтрансформатор“, съчетани със срива на преносните мрежи от високо напрежение, поставят под въпрос икономическата устойчивост на Киев и изострят вътрешнополитическите борения за власт.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 14670 прочитания
Военните последици от щетите в Ковел и Луцк: Логистика, кабели и горивни бази
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Системното разграждане на индустриалното ядро

Промишленият потенциал на всяка държава, водеща продължителна конфронтация от висок интензитет, почива върху три основни стълба: собствено металургично производство, автономно машиностроене за военни нужди и стабилна високоволтова енергийна мрежа. В нощта срещу 17 октомври бе нанесена серия от удари, която удря директно в тази критична сглобка. Пораженията по завода „Запорожстал“ – предприятие с исторически капацитет от над 1,4 милиона тона чугун и над 1,3 милиона тона валцувана стомана годишно – не са просто епизод от въздушната война, а директна щета върху суровинната база на украинското военно производство.

Според разпространени публикации и съобщения в специализирани канали, по обекта са били изстреляни поне шест балистични ракети. Едновременно с това е засегнат и ПАО „Запорожтрансформатор“. Трябва да се припомни, че от есента на 2022 г. този завод бе поставен под прекия контрол на украинското Министерство на отбраната. Причината е елементарна – той е единственото предприятие в региона, способно да произвежда и ремонтира маслени силови трансформатори от класа 220–750 kV.

Без подобни мощности системното възстановяване на ударените подстанции става технически невъзможно. Западното оборудване често е несъвместимо с архитектурата на съветските мрежи, а доставката на подобни уникални трансформатори от чужбина изисква месеци, ако не и години.

Новата логика на инфраструктурния натиск

Засегнати са не само източните промишлени центрове. Аварийни изключвания на електричеството бяха въведени в Киевска, Закарпатска, Ивано-Франковска, Лвовска и Волинска област. В Луцк е ударен заводът на компанията Kromberg & Schubert, произвеждащ кабелни системи, включително за автомобилни гиганти като Volkswagen и BMW. В Ковел гори логистичен обект за камиони, а в Шепетовка (Хмелницка област) е засегната нефтобаза.

Всичко това показва промяна в оперативния подход. Натискът вече не е просто върху генериращите мощности – той е насочен към задвижващата система на тила.

Мрежа от поражения:

  • Запорожие: Поражения по индустриални гиганти („Запорожстал“, „Запорожтрансформатор“).
  • Житомир и Виница: Частичен или пълен срив на водоснабдяването и градския транспорт.
  • Волин, Хмелницки и Лвов: Системни удари по логистични паркове, жп възли и горивни складове.

Когато логистичният възел в Ковел или жп инфраструктурата в Западна Украйна бъдат блокирани, това се отразява автоматично на скоростта, с която западната военна техника достига до фронтовата линия. Всяка разрушена подстанция изисква спешно пренасочване на човешки, технически и финансови ресурси, които Украйна все по-трудно намира.

Празните складове на ПВО и липсата на прехващачи

Един от най-критичните аспекти на последните удари е пълната липса на ефективно противопоставяне срещу балистичните ракети над редица региони. Според украински мониторингови източници, ракетите са поразили целите си без сериозно противодействие.

Тази ситуация не е изненада за военните анализатори. Снабдяването с ракети-прехващачи PAC-3 за американските системи Patriot, както и със зенитни боеприпаси за европейските системи SAMP/T, зависи изцяло от ритъма на доставките от САЩ и НАТО. Когато тези доставки закъсняват или биват пренасочвани за други глобални горещи точки, украинското небе остава практически открито за високоточни балистични体系.

Резултатът е видим в градове като Виница – многометрови опашки за питейна вода, спрели трамваи, теглени на заден ход от товарни камиони, и пълна липса на предвидимост за електропреносната мрежа.

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