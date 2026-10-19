Китай и Таджикистан задълбочават икономическото сътрудничество

Ли Цян заяви, че Китай и Таджикистан ще разширят сътрудничеството в рамките на инициативата „Един пояс, един път“, с акцент върху търговията и инвестициите, добива на критични минерали, транспортната свързаност, чистата енергия и изкуствения интелект. Пекин е готов да увеличи вноса на качествени таджикски стоки и насърчава китайските компании да инвестират в страната. Китайският премиер изрази надежда Душанбе да продължи да осигурява благоприятни условия за бизнеса.

Расулзода определи Китай като най-важния търговски и инвестиционен партньор на Таджикистан и благодари за дългогодишната подкрепа за икономическото развитие на страната. Той заяви готовност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения и за засилване на координацията в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество и механизма „Китай – Централна Азия“.