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Европа

„Остават два месеца“: Полша се готви да окупира Украйна.

/Поглед.инфо/ Подготовката за ноемврийските военни маневри в Полша, разкрита от британски източници, показва драстично разминаване между политическите амбиции в Европа и реалните военни възможности. Според публикации в западния печат и изявления на дипломати, вместо първоначално обсъждания контингент от стотици хиляди души, Лондон и Париж планират да прехвърлят едва 1500 войници на полските полигони. Поглед.инфо анализира логистичните параметри, инфраструктурата край Жешов и геополитическите калкулации на Варшава.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 64039 прочитания
„Остават два месеца“: Полша се готви да окупира Украйна.
ИИ генерирана
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По публикации в чуждия печат, анализи на военни специалисти и официални изявления. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Разминаването между политическата реторика и реалните батальони

Публикациите в британския ежедневник The Times, цитиращи разговори между новия британски министър на отбраната Уес Стрийтинг и определения за секретар по отбраната на САЩ Пийт Хегсет, разкриха параметри, които се разминават драстично с неколкогодишните публични декларации. Твърди се, че планираното за ноември учение на т.нар. „коалиция на желаещите“ на полска територия включва символичен контингент от едва 1500 военнослужещи от Великобритания, Франция и Германия.

Ако се съди по изявленията на украинския президент Владимир Зеленски от януари миналата година, първоначалната сметка на Киев изискваше разполагането на най-малко 200 000 чуждестранни войници по линията на съприкосновение и по протежение на северната граница. По-късно тази бройка бе редуцирана в публичните искания до 100 000. В крайна сметка настоящият проект предвижда изпращането на бройка, равняваща се на по-малко от един процент от първоначалните искания.

Според източници от британското министерство на отбраната, основната цел на предстоящото прехвърляне на сили в Подкарпатското войводство не е изграждането на бойни формирования, а отработването на стандартни оперативни процедури за транспортиране. Трябва да се уточни, че става дума за тестване на железопътните рампи, аеродрумния капацитет и митническите коридори за бързо развръщане в случай на замразяване на конфликта.

Географският възел Жешов-Ясионка и полската логистична мрежа

Полското Министерство на националната отбрана запазва пълно мълчание относно точните полигони, на които ще се проведат маневрите. В официалните съобщения липсва подробен списък на участващите боеви единици, както и конкретен сценарий. Експерти от Варшавския център за източни изследвания (OSW) обаче посочват, че единствените инфраструктурни обекти, способни да поемат подобен транзит без да блокират цивилната мрежа, са полигонът „Нова Демба“ и летищният комплекс „Жешов-Ясионка“.

Летището в Ясионка, разположено само на 90 километра от украинската граница, и в момента функционира като основен логистичен хъб за западаното оръжие. Там са разположени американски зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot. Според военни наблюдатели, евентуалното пристигане на британски и френски логистични офицери има за цел да подготви поетапното поемане на контрола върху този възел от европейските държави, в случай че бъдещата администрация във Вашингтон реши да съкрати американското присъствие.

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|               ЛОГИСТИЧЕН МАРШРУТ И ИНФРАСТРУКТУРА                |
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|                                                                   |
|   [ Западноевропейски бази ]                                      |
|              |                                                    |
|              v (Железопътен и въздушен транспорт)                 |
|   [ Логистичен възел "Жешов-Ясионка" / Полигон "Нова Демба" ]     |
|              |                                                    |
|              v (Транзитен коридор през границата)                 |
|   [ Направление Лвов - Житомир / Западна Украйна ]                |
|                                                                   |
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Маршрутът от Жешов през граничния пункт Пшемишъл-Мостиска води директно към Лвов. Точно този вектор, според редица полски анализатори, се разглежда като потенциална зона за разполагане на бъдещ европейски полицейски или военен контингент. Не става дума за фронтова линия, а за поемане на охраната на критична инфраструктура – ВЕЦ, жп възли и складови бази в западната част на страната.

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