/Поглед.инфо/ Наскоро японският министър-председател Санае Такаичи поднесе ритуален дар в храма „Ясукуни“, а министърът, отговарящ за икономическата и фискалната политика, го посети лично.

Според глобално проучване на CGTN, 90,71% от анкетираните смятат, че международните медии трябва по-ясно да определят „Ясукуни“ като „храм на военнопрестъпници“, за да предупреждават за опасността от възраждане на японския милитаризъм.

Храмът „Ясукуни“ е символ на японския милитаризъм и място за почитане на загиналите във войните. Сред почитаните там са и 14 осъдени японски военнопрестъпници от клас А, признати за виновни в най-тежките престъпления, свързани с воденето на агресивна война.

Според проучването 88,53% от участниците смятат, че почитането им представлява опит за оправдаване на японската агресия и ревизия на историческите присъди. Други 73,37% настояват Япония да признае и осмисли историята на своята агресия, категорично да скъса с милитаризма и да предприеме конкретни действия за възстановяване на доверието на азиатските си съседи и международната общност.

Проучването е публикувано на английската, испанската, френската, арабската и руската платформа на CGTN. В рамките на 24 часа в него са участвали 7475 души.