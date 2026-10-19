Черна гора и Китай обсъдиха разширяването на двустранното сътрудничество

/Поглед.инфо/ На 17 октомври президентът на Черна гора Яков Милатович се срещна в Цетине с китайския външен министър Уан И, който е на посещение в страната.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Милатович потвърди придържането на страната му към принципа за „един Китай“ и определи инфраструктурата, търговията и туризма като основни области на сътрудничество. Той заяви готовност за задълбочаване на политическия диалог и практическите връзки с Пекин.

Уан И подчерта значението на автомагистралата „Север-Юг“ за Черна гора и необходимостта вторият етап да бъде завършен качествено. Китай съдейства и за възстановяването на моста над река Тара, известен от югославския филм „Мостът“. Според китайския външен министър това ще привлече повече китайски туристи.

Пекин разбира стремежа на Черна гора към членство в ЕС и смята, че европейската интеграция е съвместима с развитието на отношенията с Китай. Двамата обсъдиха и международни въпроси, включително кризата в Украйна.

В рамките на посещението си Уан И се срещна и с премиера Милойко Спаич и разговаря с вицепремиера и външен министър Ервин Ибрахимович.