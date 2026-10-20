Иран подкрепи китайските инициативи за мир и сигурност в Близкия изток

/Поглед.инфо/ На 19 октомври китайският премиер Ли Цян се срещна с първия вицепрезидент на Иран Мохамад Реза Ареф в Душанбе, където участва в 25-ото заседание на Съвета на правителствените ръководители на държавите членки на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Ли Цян заяви, че Китай полага максимални усилия за насърчаване на диалога и прекратяването на конфликтите. Той подчерта, че страната му ще продължи да работи за мира, стабилността и развитието в региона, следвайки инициативите и предложенията на китайския председател Си Дзинпин.

Ареф посочи, че Иран отдава голямо значение на отношенията с Китай и желае да засили контактите на всички равнища, да разшири взаимноизгодното сътрудничество и да задълбочи координацията в рамките на ШОС, БРИКС и други многостранни формати.

Той изрази подкрепа за инициативите на Си Дзинпин за насърчаване на мира и сигурността в Близкия изток и подчерта, че Иран подкрепя разрешаването на конфликтите и разногласията чрез диалог и преговори. Ареф изрази надежда Меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, постигнат през юни 2026 г. с посредничеството на Пакистан, да бъде възстановен възможно най-скоро в името на регионалния мир и сигурност.

Същия ден Ли Цян се срещна и с премиера на Беларус Александър Турчин.