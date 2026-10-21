Жени и деца са ваяли теракотената армия според нови лабораторни анализи

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия официалният разказ за теракотената армия в Сиан се крепеше върху мита за елитни занаятчии и имперски легиони, мобилизирани да издигнат вечния дом на Цин Шъ Хуан. Новите папиларни и химически анализи върху глинените корпуси обаче разбиват тази идеологическа фасада. Дактилоскопичните измервания на следите, останали в невтвърдената кал преди повече от две хилядолетия, показват не просто присъствие, а масирано участие на жени и подрастващи в производствения процес. Не става дума за романтика, а за брутална логистична сметка: държавната машина на Цин е изсмукала целия наличен демографски ресурс, за да покрие немислимите норми на имперския погребален обект.

Суровата математика на имперския тонаж

Когато през 210 г. пр.н.е. първият китайски император Цин Шъ Хуан полага тялото си в недовършения погребален комплекс край днешния град Сиан, зад гърба му остава индустриално чудовище, каквото древният свят едва ли е виждал. Стотици хиляди тонове обработена глина, дървесина за пещите, желязо за инструментите и хранителни дажби, които е трябвало да поддържат работна сила от над 700 000 души според писмените хроники на Съма Цян. В подобен мащаб идеализираната представа за цехове, пълни с майстори-скулптори, прекарващи месеци над едно лице, просто се срива под тежестта на физическите закони и сроковете.

Архивните документи и последните проучвания на обектите в Яма 1 показват, че изграждането на повече от 8000 фигури в реален размер е било въпрос на тежка, поточна и стриктно контролирана логистика. Всичко в тази система е подчинено на стандарт, скорост и минимален разход на суровини. Досега се приемаше, че воините са дело на военизирани мъжки бригади – квалифицирани занаятчии, подпомагани от затворници и роби. Но научният екип, анализирал микроструктурата на пръстовите отпечатъци по 36 фигури от обект T23, сблъска тази хипотеза с необорими анатомични фактори.

При дактилоскопичното заснемане на 79 добре запазени папиларни отпечатъка, взети директно от вдлъбнатините по вътрешните стени на броните и сглобките на торсовете, се разкрива нещо съвсем различно. Ширината на папиларните бразди, която се измерва с висока прецизност и служи за определяне на възрастово-половите характеристики на дадена популация, дава категорично разпределение. Само 45 процента от отпечатъците принадлежат на възрастни мъже. Около 32,7 процента са на възрастни жени, а останалите 22,3 процента са на деца и младежи под 15-годишна възраст.

Това изглежда логично от гледна точка на недостига на работна ръка, но тук изниква един сериозен методологичен проблем. Дактилоскопията на ниво древна популация дава статистически вероятности, а не индивидуални паспорти. Браздите на някои по-дребни мъже могат да съвпаднат с тези на жени, а притискането на глината под различен ъгъл понякога деформира следата. Въпреки това, разпределението е твърде преобладаващо, за да бъде просто грешка в статистическата извадка. Папиларните линии са запечатали реален отпечатък от организирания държавен труд, в който жените и децата не са били изключение, а критичен процент от производствената верига.