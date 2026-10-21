Жени и деца са ваяли теракотената армия според нови лабораторни анализи

Суровата математика на имперския тонаж
Когато през 210 г. пр.н.е. първият китайски император Цин Шъ Хуан полага тялото си в недовършения погребален комплекс край днешния град Сиан, зад гърба му остава индустриално чудовище, каквото древният свят едва ли е виждал. Стотици хиляди тонове обработена глина, дървесина за пещите, желязо за инструментите и хранителни дажби, които е трябвало да поддържат работна сила от над 700 000 души според писмените хроники на Съма Цян. В подобен мащаб идеализираната представа за цехове, пълни с майстори-скулптори, прекарващи месеци над едно лице, просто се срива под тежестта на физическите закони и сроковете.
Архивните документи и последните проучвания на обектите в Яма 1 показват, че изграждането на повече от 8000 фигури в реален размер е било въпрос на тежка, поточна и стриктно контролирана логистика. Всичко в тази система е подчинено на стандарт, скорост и минимален разход на суровини. Досега се приемаше, че воините са дело на военизирани мъжки бригади – квалифицирани занаятчии, подпомагани от затворници и роби. Но научният екип, анализирал микроструктурата на пръстовите отпечатъци по 36 фигури от обект T23, сблъска тази хипотеза с необорими анатомични фактори.
При дактилоскопичното заснемане на 79 добре запазени папиларни отпечатъка, взети директно от вдлъбнатините по вътрешните стени на броните и сглобките на торсовете, се разкрива нещо съвсем различно. Ширината на папиларните бразди, която се измерва с висока прецизност и служи за определяне на възрастово-половите характеристики на дадена популация, дава категорично разпределение. Само 45 процента от отпечатъците принадлежат на възрастни мъже. Около 32,7 процента са на възрастни жени, а останалите 22,3 процента са на деца и младежи под 15-годишна възраст.
Това изглежда логично от гледна точка на недостига на работна ръка, но тук изниква един сериозен методологичен проблем. Дактилоскопията на ниво древна популация дава статистически вероятности, а не индивидуални паспорти. Браздите на някои по-дребни мъже могат да съвпаднат с тези на жени, а притискането на глината под различен ъгъл понякога деформира следата. Въпреки това, разпределението е твърде преобладаващо, за да бъде просто грешка в статистическата извадка. Папиларните линии са запечатали реален отпечатък от организирания държавен труд, в който жените и децата не са били изключение, а критичен процент от производствената верига.