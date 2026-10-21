Защо един и същи сигнал произвежда две различни реалности в мозъка

/Поглед.инфо/ Новината за това, че учени от Североизточния университет в Бостън са регистрирали полови разлики в цялостната мозъчна активност при червея Caenorhabditis elegans, вероятно звучи като поредния абстрактен епизод от академичното ежедневие. Но зад заглавията в Current Biology стои нещо значително по-тежко от микроскопската екзотика. За първи път лабораторната диагностика успява да улови как една и съща молекулярна среда и идентичен химически дразнител предизвикват коренно различни електрически и калциеви каскади в зависимост от биологичния пол на субекта. Това не е просто биофизически експеримент, а директен пробив в представата за универсалността на нервния отговор, който тепърва разкрива методологичните си пробойни.

Когато наблюдавате организъм с дължина малко над един милиметър през обектива на флуоресцентен микроскоп, романтиката на биологията бързо отстъпва пред суровата логистика на клетъчното оцеляване. Caenorhabditis elegans е стандартен моделен обект в лабораториите от десетилетия, но причината да бъде избиран отново и отново не се крие в някаква негова специална уникалност, а в бруталната му анатомична простота. Хермафродитната форма разполага с точно 302 неврона. Нито един повече, нито един по-малко. При мъжките индивиди бройката набъбва до 387, главно поради допълнителната нервна инфраструктура, необходима за копулацията и търсенето на партньор. Тази затворена и отдавна картографирана мрежа обаче дълго време беше разглеждана като статична схема, в която всеки неврон изпълнява предварително програмирана функция, сходна с печатна платка.

Реалността, намерена от екипа на доцент Вивек Венкатачалам, се оказва доста по-неудобна за класическите неврологични модели. По време на експериментите двата пола са поставени в идентична микрофлуидна среда — Петриеви панички с контролиран поток на химически съединения, вариращи от хранителни атрактанти до токсични репресори. Вместо да разчитат на класическо измерване на потенциали с електроди, което физически би унищожило нервните влакна с подобен мащаб, изследователите използват калциеви индикатори. При активация на клетката вътреклетъчната концентрация на калций се променя, а оттам варира и флуоресцентният интензитет под микроскопа. Технологичният лимит тук е известен: optical bleaching (фотоизбелване на флуорофорите) и топлинният стрес от лазерното облъчване винаги оставят маргин за грешка и шум в данните, но записаните каскади са достатъчно ясни.

Резултатите показват, че почти всеки сензорен неврон, за който досега се подразбираше, че функционира универсално, реагира по различен начин при мъжките и при хермафродитите. Радиовъглеродният анализ и генетичното кодиране на тези организми отдавна са известни, но тук става дума за динамика на обработката. Разликите са особено драстични във фарингеалната нервна система — онзи автономен сноп от клетки, който управлява всмукването, дъвченето и придвижването на храната през глътката. Практически това означава, че обонятелният сигнал за идентична химическа молекула, попаднала в средата, задейства коренно различен храносмилателен и двигателен рефлекс при двата пола. Мъжкият индивид възприема потенциалната храна през призма, в която репродуктивният приоритет пренаписва прага на възбудимост на хранителните неврони.

Историята на изследванията върху нематодите е пълна с подобни обрати, но тук изниква един сериозен методологичен проблем. Докато в учебниците C. elegans се представя като универсален ключ към човешката биология, преносът на тези данни към по-висши организми винаги е бил съпроводен от сериозна интелектуална мъгла. При хората и бозайниците мозъчната кора не функционира с 300 клетки, а с милиарди, където хормоналният фон, съдовият тонус и структурата на невроглията създават нива на сложност, които просто не съществуват при червея. Въпреки това, генетичната архитектура зад каналите за калциев транспорт и трансмитерните рецептори е запазена в огромна степен през еволюционното време. Ако дори при организъм без главен мозък в класическия смисъл на думата еволюцията е вградила полова диференциация на ниво единичен сензорен неврон, то идеята за „универсален невроналния отговор“ при по-сложните видове започва да изглежда като архивно гробище за остарели концепции.