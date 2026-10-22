Хищните гъби в магазина азотният глад и химическите капани

/Поглед.инфо/ В супермаркетите кладницата изглежда като възможно най-тривиалният продукт — пакетирана в пластмаса, мека и напълно безпомощна. В естествената си среда обаче този организъм функционира като ефективен хищник, който организира химически засади. В гниещите стволове на широколистните дървета, където въглехидратите са в изобилие, но азотът е дефицитен ресурс, гъбата е развила специфични капани за улов на нематоди. Не става дума за механично заклещване, а за микроскопично оръжие, което разрушава клетъчните мембрани за броени минути. Докато плодните тела се продават за вечеря, скритият в дървесината мицел провежда прецизен биохимичен лов, без който съществуването му в азотно бедния субстрат би било физически невъзможно.

Суровият биологичен баланс на дървесината

Гъбите нямат нервна система, мускулна тъкан или опорно-двигателен апарат. Въпреки това, биохимията успява да компенсира липсата на анатомични възможности за преследване. Повечето хора познават единствено плодното тяло на кладницата (Pleurotus ostreatus) — шапката и пънчето, чиято едничка биологична функция е разпространението на спори чрез въздушните струи. Същинският организъм живее под повърхността, разположен в гниещата дървесина, под формата на гъста мрежа от нишки, наречени хифи.

Основната храна на кладницата е лигнинът и целулозата. Разлагането на тези твърди полимери осигурява огромни количества енергия, но биологичният растеж изисква аминокиселини, нуклеинови киселини и протеини. За тяхното изграждане е необходим азот. В мъртвата дървесина процентното съдържание на азот е изключително ниско — съотношението между въглерод и азот често надвишава 500 към 1. Подобен дисбаланс блокира развитието на всеки по-сложен организъм, освен ако той не намери външен източник на хранителни вещества.

В същата тази влажна и гниеща среда живеят милиарди нематоди — микроскопични кръгли червеи. Те са подвижни, богати на протеини и представляват перфектният концентриран източник на азот. За да ги улови обаче, неподвижният мицел е трябвало да развие биохимичен механизъм, който компенсира липсата на физическа сила.

Хронология на лаборатораторните разкрития

Идеята за месоядни гъби не е нова, но конкретните доказателства за плодните видове, отглеждани за консумация, остават неопределени до втората половина на XX век.

1984 година. Канадските изследователи Грег Торн и Джордж Барън публикуват фундаментален труд в списание Science, озаглавен „Месоядни гъби“. Те потвърждават, че десет вида гъби, включително представители на рода Pleurotus, атакуват, парализират и абсорбират микроскопични червеи. По онова време наблюденията показват, че при контакт с мицела червеят бързо губи подвижност, след което гъбичните нишки проникват през естествените му отвори или пряко през кутикулата. Молекулярният механизъм зад тази светкавична парализа обаче остава неизвестен.

Януари 2023 година. Изследователски екип, воден от Сюе Янпинг от Академия Синика в Тайван, публикува подробно проучване в Science Advances. Научната група използва лаборатории с генетично модифицирани червеи (Caenorhabditis elegans). Всички мутантни екземпляри с дефекти в сензорните си реснички — малките израстъци на нервните клетки, с които червеят възприема химическите сигнали в почвата — се оказват силно устойчиви на атаката. Това показва, че заразяването и отравянето не става през храносмилателния тракт, а през директен физически контакт със сензорните зони.

Септември 2026 година. Публикувано е последващо сравнително проучване с участието на Грег Торн. Изследването обхваща двадесет различни щама кладници от шест биологични вида. Резултатите показват, че отделянето на токсични капчици се увеличава драстично в присъствието на нематоди. Измерванията потвърждават, че гъбата не разчита на един-единствен елемент, а синтезира сложна химическа смес, чийто състав варира според щама и условията на околната среда.