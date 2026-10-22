Нови артефакти, открити в египетския храм Есна

/Поглед.инфо/ На шестдесет километра южно от Луксор, под слой от вековни прашни отлагания и мазни сажди, храмът в Есна отново променя представите ни за тоналността на древната архитектура. Докато масовата наука свикна да възприема египетския пантеон през избледнелите сивкави тонове на Дендара или разрушения пясъчник на Карнак, химическото почистване на южните стени в Есна разкрива агресивна, почти провинциално ярка жълто-червена палитра. Настоящият съвмествен проект между Университета в Тюбинген и Египетското министерство на туризма и антиките не просто изважда наяве забравени сцени с царе и божества; той за пореден път повдига въпроса за технологичния лимит на модерната реставрация, икономическите реалности на теренните проучвания и начина, по който локалното население през последните три века неспреваемо е пренаписвало физическото състояние на паметника.

Когато влезете във хипостилната залу на храма в Есна, първото нещо, което усещате, не е мистиката на миналото, а тежкият мирис на влага, запечатана в пясъчника, и следите от вековно битово присъствие. Сградата, чието строителство в настоящия му вид започва по времето на Птолемеите и завършва чак при римския император Деций, оцелява през вековете предимно поради факта, че е била затрупана от наносните тини на Нил и застроена от местното село. В продължение на стотици години вътрешността на вестибюла е служила за складово помещение, обор и жилище. Хората са палили огън, за да се греят и да готвят, без да подозират, че дебелият, мазен слой сажди и животински мазнини, който бавно покрива таваните и колоните, всъщност капсулира и консервира оригиналните пигменти под себе си.

От 2018 година насам екип от тридесет египетски реставратори, предвождани от Ахмед Емам и подкрепяни от египтолога професор Кристиан Лайц от Института за изследвания на древния Близък Изток към Университета в Тюбинген, работи с микроскопични скалпели, спиртни разтвори и четки от камилски косъм. Целта им не е да рисуват наново, а да скарифицират черната обвивка от въглеродни съединения, без да разтворят органичните свързващи вещества – най-често яйчена темпера или животински клей – с които египетските майстори са нанасяли минералните пигменти преди две хилядолетия.

Результатите от последната кампания, приключила в края на октомври 2024 година, показват почистени повърхности по южната вътрешна стена и южната част на западната задна стена. Текстурата, която се разкрива, изненада специалистите. Докато в Дендара преобладават минерални нюанси на стрита лапис лазули и малахит, даващи студени бели и сини тонове, в Есна доминира червеният и жълтият охра. Това са оксиди на желязото, добивани от околните пустинни кариери, които са били далеч по-евтини и достъпни за местните артели. Архивното гробище на ранните египтоложки дневници от XIX век съдържа бележки на френски и британски изследователи, които определят Есна като „второстепенен, полуварварски храм от заника на империята“. Днешният химически анализ на повърхността показва друго: макар пигментите да са местни, прецизността на нанасяне върху мазилката е била изключителна.

Един от най-интересните детайли, изплували под саждите, е микроскопичният декор върху облеклото на царя и короните на божествата. В една от сцените, изобразяваща жертвоприношение пред богинята Нейт – древната покровителка на лова и войната – под трона на божеството реставраторите откриват четири изрисувани лъка. В египетската иконография пълният комплексен символ на геополитическо господство са така наречените „девет лъка“, представляващи традиционните врагове на държавата, както и обединените земи на Горен и Долен Египет заедно с принадлежащите им седем съседни територии. Наличието на четирите лъка точно в тази позиция не е просто художествено решение, а специфичен теологичен код, който е останал незабелязан от изследователи като Огюст Мариет или Карл Рихард Лепсиус, когато те за първи път са картографирали обекта през миналия век.

Подобна функционална символика се наблюдава и в царската престилка от съседния панел. Върху нея са запазени растителни елементи – папирус в горната част и лилия в долната. Това са традиционните емблеми на Долен и Горен Египет. За римските владетели, чиито имена са изписани в картошите с гръко-римски фонетични съответствия, това изобразяване е било въпрос на политическа легитимация. Императорът в Рим вероятно никога не е стъпвал в Есна, но местните жреци са имали нужда да поддържат илюзията за космически ред, в който управляващият монарх спазва хилядолетния ритуал.