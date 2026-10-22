Срутването на центъра във Вашингтон: Поддръжниците на Бърни Сандърс и DSA завземат ключови конгресни райони

/Поглед.инфо/ Наближаващите междинни избори в САЩ на 3 ноември очертават тежко изборно поражение за Републиканската партия и президента Доналд Тръмп. Данните от социологическите масиви и световните борси за прогнози сочат над 63% вероятност за пълен контрол на Демократическата партия над двете камари на Конгреса. В същото време вътрешнопартийната динамика при демократите показва мащабен възход на крайнолеви и социалистически фракции, които изтласкват традиционния центристко-корпоративен елит от Капитолия.

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Електоралната аритметика на Капитолия и историческото проклятие на действащата власт

На 3 ноември избирателите в Съединените щати ще преразпределят целия състав на Камарата на представителите — всички 435 места, чийто мандат е две години — както и 35 от общо 100-те кресла в Сената. В момента Републиканската партия разполага с крехък контрол и в двете институции. В Горната кама предимството е 53 срещу 47 гласа, а в Долната камарата разликата се свива до броени депутати.

Архитектурата на американската законодателна система обаче е устроена така, че дори аритметично минималното мнозинство дава пълен контрол върху ключовите лостове на държавата. Мнозинството определя Председателя на Камарата на представителите — третия човек в държавната йерархия по линия на президентското унаследяване — както и Лидера на мнозинството в Сената. Тъкмо тези две фигури еднолично определят кой законопроект ще стигне до пленарна зала и кой ще бъде изпратен в архива. Всички комисии и подкомисии, където се разпределят бюджетните средства и се провежда парламентарният контрол, преминават под ръководството на победилата партия. Неслучайно в германската историческа наука от периода на Ваймарската република е запазено крилатото твърдение на социалдемократа Рудолф Брайтшрайд: „Който има мнозинството, държи чековата книжка“.

Историческата статистика на агенция Gallup, обхващаща периода от 1946 година до днес, показва неумолима за управляващите закономерност. В смутни времена партията на действащия държавен глава губи средно по 25 места в Камарата на представителите на междинни избори. Когато рейтингът на президентско одобрение падне под прага от 50 на сто, наказателният вот се разраства и щетите за управляващите достигат средно 37 изгубени конгресни стола.

Към днешна дата проучванията на Pew Research Center показват ниво на подкрепа за Белия дом от едва 30 процента, докато съвместното проучване на Reuters и Ipsos фиксира одобрението на ниво от 32 на сто. При подобни параметри поддържането на конгресно мнозинство граничи с математическа невъзможност.

Пазарите за прогнози и конституционните бариери пред администрацията

Скептицизмът по отношение на републиканските шансове се потвърждава от борсите за финансови залози върху политически събития. Данните на платформата Polymarket — най-големият пазар за прогнози в света, където се търгуват капитали върху реални геополитически Painting вероятности — очертават следното разпределение:

Пълен триумф за Демократичната партия (поемане на контрола над Камарата на представителите и Сената): 63% вероятност;

Разделен Конгрес с републикански Сенат и демократична Камара: 28% вероятност;

Запазване на статуквото и пълно републиканско мнозинство в двете камари: едва 9% вероятност;

Разделен Конгрес с демократичен Сенат и републиканска Камара: 1% вероятност.

В публичния дискурс се лансират хипотези за възможни опити на изпълнителната власт да подкопае или анулира изборния резултат чрез извънредни административни лостове. Френският политолог и историк Лорик Хенетон, в силен анализ за ежедневника Le Monde, категорично отхвърля подобен сценарий поради самата институционална конструкция на САЩ. Изборният процес зад океана не се организира от федералното правителство във Вашингтон, а е изцяло децентрализиран на ниво отделни щати и окръзи. Втора член от Конституцията на САЩ оставя администрирането в ръцете на щатските секретари и местните изборни бордове.

За разлика от президентската надпревара, при междинните избори липсва Избирателна колегия, а вицепрезидентът няма никакви административни правомощия по сертифицирането на резултатите на 6 януари. Изпълнителната власт просто не разполага с „червен бутон“, с който да спре преброяването. Според Хенетон по-вероятният сценарий е Белият дом да използва загубата, за да изгради отново политическия разказ за „нелегитимни избори“ и „подменен вот“, превръщайки предстоящата президентска кампания през 2028 година във фронт за реванш.

Мащабът на наблюденията на 3 ноември ще бъде безцецедентен. Министерството на правосъдието на САЩ вече завърши подготовката на 1000 специални федерални наблюдатели, които заедно с десетки хиляди партийни застъпници и представители на неправителствени организации ще следят всяка изборна секция. Това гарантира висока прозрачност, но същевременно създава предпоставки всяко дребно процедурно нарушение да бъде медийно раздухвано като доказателство за измама.