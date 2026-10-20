/Поглед.инфо/ Телефонен разговор с продължителност от 45 минути между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и Володимир Зеленски разкри дълбокото напрежение в отношенията между Вашингтон и Киев. Доналд Тръмп не крие раздразнението си от отказа на украинското ръководство да приеме преговорен процес за прекратяване на конфликта. Ограниченията върху спътниковата система Starshield, наложени от Пентагона и Илон Мъск, вече блокират украински военни операции, докато финансовият министър Скот Бесент публично нарече Зеленски безразсъден заради обвиненията му към САЩ.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Блокажът на Starshield и техническата примка около украинското командване

Разривът между Вашингтон и Киев отдавна престана да бъде просто дипломатически шум и придоби съвсем конкретни параметри на бойното поле. Твърди се, че съветникът на Зеленски — Сергий Бескрестнов, публично е признал за наложени строги ограничения в скоростта и трафика на мрежата Starlink. Това обаче не е стандартната цивилна услуга, а специализираната военна модификация Starshield, която се намира под пряк терминален и оперативен контрол на правителството на САЩ и Министерството на отбраната в Пентагона.

Според източници от военните среди, Мъск и Пентагонът са задействали софтуерни филтри, които ограничават комуникацията в зони с висока интензивност на боевете. Последиците са били незабавни: срив в координацията на тактическите групи, блокирани системи за управление на безпилотни апарати и парализа в логистиката на няколко оперативни направления. Твърди се, че планирани контраофанзивни действия са били отменени в последния момент просто защото украинските офицери са загубили криптираната си връзка с командните пунктове.

Реакцията на Зеленски беше светкавична, но абсолютно неадекватна на реалната геополитическа тежест. Обвиненията на Банкова, че Белият дом съзнателно „саботира“ военните усилия и спира обмена на спътниково разузнаване, предизвикаха гняв във Вашингтон. Финансовият министър на САЩ Скот Бесент отвърна без никакъв дипломатически елеганс, като нарече украинския лидер „безразсъден“. Бесент категорично заявява, че САЩ продължават да подават оперативни данни, но няма да търпят публичен рекет и лъжливи твърдения от страна на клиентска държава.

45 минути напрежение: Марко Рубио и прагматизмът на администрацията

Телефонният разговор между Марко Рубио и Володимир Зеленски, продължил точно 45 минути, според коментатори е преминал в изключително хладен тон. Рубио публично призна пред журналисти: „Няма съмнение, че има сериозно напрежение, и точно затова те ни се обадиха.“ Твърди се, че вместо да получи обещания за нови оръжейни пакети, Зеленски е бил принуден да изслуша списък с искания на Белия дом.

Украинската страна е поставила на масата искания за незабавни доставки на допълнителни прехващачи за системи за противоракетна отбрана (визирайки MIM-104 Patriot и NASAMS), пълно възстановяване на параметрите на Starshield и разширяване на разузнавателния поток за удари навътре в руска територия. Отговорът на Вашингтон обаче е бил сух и рамкиран около политиката на Доналд Тръмп: целта на САЩ е незабавно довеждане на двете врагуващи страни до масата за преговори.

Тръмп е раздразнен от факта, че Киев продължава да блокира всякаква дипломатическа гъвкавост, разчитайки на безкраен ресурс от американския данъкоплатец. Американският президент публично заявява, че Вашингтон споделя критична разузнавателна информация и инвестира милиарди, без да получава нищо в замяна — нито геополитическа стабилност, нито отчетност за изразходваните средства.