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Свят

Ушаков разказа подробностите от разговорите на Путин и Уитков в Санкт Петербург.

/Поглед.инфо/ В сряда в Константиновския дворец в Санкт Петербург се проведе тричасова среща при закрити врати между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф. Според изявления на президентския помощник Юрий Ушаков, Москва е потвърдила готовността си да възобнови тристранните преговори за Украйна около 10 ноември, поставяйки акцент върху фундаменталното изграждане на архитектура за сигурност, а не върху временно замразяване на боевете. Визитата, която е девета по ред за Уиткоф в Русия, се провежда на фона на засилващо се недоволство във Вашингтон от действията на киевската администрация и в пълно отклонение от официалната линия на Европейския съюз.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 30432 прочитания
Ушаков разказа подробностите от разговорите на Путин и Уитков в Санкт Петербург.
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Кабинетната дипломация в Санкт Петербург и пренареждането на преговорния календар

Тричасовият разговор в Константиновския дворец в Стрелна край Санкт Петербург между руския държавен глава Владимир Путин и специалния пратеник на американския президент Стивън Уиткоф не бе просто пореден епизод от совалковата дипломация. Според официалните разяснения, предоставени от помощника на президента Юрий Ушаков, руската страна е декларирала принципен ангажимент за рестартиране на тристранния преговорен формат в рамките на второто десетдневие на ноември — визира се датата 10 ноември. Този времеви хоризонт не е избран случайно; той съвпада с критични калкулации във вътрешнополитическия календар на Вашингтон и отчетливата промяна в динамиката на бойните действия.

Интересен детайл, който се изпуска от повърхностния хроникален преглед, е фактът, че това бе деветото пътуване на Уиткоф до Руската федерация. Според информация, публикувана в американския ежедневник „Ню Йорк Таймс“, преговорният екип на САЩ съзнателно е отлагал този контакт, изчаквайки промяна в поведението на Володимир Зеленски спрямо американското ръководство. Фигурата на Уиткоф — бизнесмен с опит в недвижимите имоти, превърнал се в доверен пратеник на Белия дом — показва, че Вашингтон залага на транзакционен подход, изолирайки тромавата машина на Държавния департамент и европейските си съюзници.

                  ВРЕМЕВА ХРОНОЛОГИЯ НА СОВАЛКОВАТА ДИПЛОМАЦИЯ
                  
 [Септември] --------> [Октомври] ---------------> [10 Ноември]
 Атаки срещу           3-часова среща в            Планиран рестарт на
 избирателни секции   Санкт Петербург             тристранните преговори
 и рафинерии;         (Путин - Уиткоф);           за архитектура за 
 отлагане на визитата  совалка №9                 сигурност

Отвъд прекратяването на огъня: Какво действително иска Москва

В публичното пространство преговорите често се свеждат до елементарното уравнение за спиране на стрелбата по линията на съприкосновение. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обаче направи прецизно уточнение, декларирайки, че за Русия е необходим устойчив мир, а не просто оперативна пауза под формата на прекратяване на огъня. Рамката, за която Ушаков споменава, касае изграждането на цялостна система за сигурност за Москва и Киев след приключването на военната фаза.

Тук проличава съществената разлика в концепциите. Зад океана преобладава изкушението конфликтът да бъде замразен по корейския паралел от 1953 година — без договор, със запазване на санкционния режим и с възможност за последващо превъоръжаване. За Москва подобен сценарий е неизгоден. Опитът от споразуменията „Минск-1“ и „Минск-2“ (подписани съответно през 2014 и 2015 г.) показа на руското планиране, че временните протоколи за спиране на огъня служат единствено за технологично преоборудване на противника. В момента се настоява за фиксиране на неутрален статут, лимитиране на въоръжените сили и отмяна на дискриминационното законодателство, касаещо езика и религията — параметри, заложени още в Истанбулския комюнике от пролетта на 2022 година.

Провалът на предишния опит за възстановяване на тристранния формат веднага след изборите за Държавната дума на Руската федерация бе посочен от Ушаков като пряка последица от действията на киевската администрация. Твърди се, че масираните атаки с безпилотни апарати срещу избирателни секции в Москва и други региони, довели до жертви сред членове на избирателните комисии, са имали за цел именно торпилирането на зараждащия се дипломатически канал.

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