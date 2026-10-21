Международната организация за медиация в Хонконг отчете първата си годишнина

/Поглед.инфо/ Международната организация за медиация (IOMed), чието седалище е в Хонконг, отбеляза първата годишнина от създаването си с официално събитие и над 140 гости.

За една година броят на държавите, подписали или присъединили се към конвенцията на организацията, достигна 48, включително 18 държави, за които тя е влязла в сила. Участниците представляват Азия, Африка, Латинска Америка, Океания и Европа.

През първата си година IOMed организира първата Глобална среща на върха по медиация, посети 15 държави и посрещна над 2500 посетители в централата си. Организацията проведе и обучения по медиация за държавите членки и създаде платформи за обмен на информация по случаи и професионален опит.

На 8 декември в Хонконг ще се състои първият форум на IOMed, посветен на бъдещето на международната медиация.