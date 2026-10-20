Си Дзинпин изпрати поздравително писмо по случай 70 години от основаването на Централния институт по социализъм

/Поглед.инфо/ По повод 70-те години от създаването на Централния институт по социализъм генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и председател на Централната военна комисия Си Дзинпин изпрати поздравително писмо.

В него той посочи, че през изминалите седем десетилетия институтът е подготвил голям брой видни представители извън ККП, които споделят нейните идеали и работят заедно с нея. Институцията има важен принос за укрепването и развитието на патриотичния единен фронт.

Си Дзинпин изрази надежда, че институтът ще продължи да повишава качеството на преподаването, научните изследвания и управлението, както и да засилва ролята си в подготовката на кадри за единния фронт, теоретичните изследвания и разясняването на политиките и насоките на партията. Така той ще може да допринася още по-ефективно за работата на партията и държавата.

На 20 октомври в Пекин се проведе тържествено събрание по този повод, на което беше прочетено поздравителното писмо. На него присъства и произнесе реч членът на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП и председател на Националния комитет на Китайския народен политически консултативен съвет Уан Хунин.