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Свят

Берлинският политически бетон се пропуква: Вайдел обяви Украйна за загубена война пред британската преса

/Поглед.инфо/ В германската федерална политика се наблюдава изостряне на системния конфликт между официалната линия на правителството и икономическата реалност. Докато рейтингът на одобрение на канцлера Фридрих Мерц се срина до критичните 10%, опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) под ръководството на Алис Вайдел предприема директна офанзива срещу курса на Берлин спрямо Украйна. Партията настоява за спиране на финансовата и военна помощ за Киев и за незабавно преразглеждане на санкциите срещу Москва.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 41806 прочитания
Берлинският политически бетон се пропуква: Вайдел обяви Украйна за загубена война пред британската преса
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По публикации на изданията The Economist, Vzglyad и анализи на германски политически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административният инат срещу социологическия колапс

Германската държавна машина в момента се управлява чрез механизъм, който напълно игнорира базовите показатели за обществено доверие. Според социологически данни, неодобрението към действията на канцлера Фридрих Мерц достига 70%, докато едва 10% от гласоподавателите подкрепят по-нататъшното финансово и военно захранване на конфликта в Украйна.

Тази пропаст между управление и управлявани не е просто епизод от парламентарната динамика. Тя е индикатор за структурна криза. В правно-административен план правителството в Берлин разполага с институционалния ресурс да игнорира тези числа до следващите редовни избори, но икономическата цена на този инат се трупа с всеки изминал ден върху производствените баланси на провинциите.

Мерц декларира, че е заел поста, за да провежда „необходими“, макар и непопулярни мерки. В действителност обаче тези мерки се състоят в пренасочване на бюджетни средства към превъоръжаване и покриване на енергийни дефицити, възникнали след прекъсването на суровинните доставки от Изток.

Счетоводният реализъм на Армин Лашет

Ограниченията на този курс започват да се признават дори вътре в управляващата Християндемократическа партия (ХДС). Настоящият председател на Комисията по външни работи в Бундестага Армин Лашет – човек, който води счетоводно-инвентаризационния регистър на федералните отбранителни ресурси – заяви публично, че Берлин вече няма „пространство за маневриране“ по отношение на зенитните и противовъздушните системи.

„Федералното правителство вече е предоставило наличните си ресурси и поддържането на предишните темпове на доставка за Украйна заплашва да оголи напълно собствената структура за сигурност на Бундесвера.“Армин Лашет, Председател на Комисията по външни работи

Това не е идеологическа декларация. Това е сух одит. Германия изчерпа складовите наличности на системи IRIS-T и ракетни боеприпаси за тях, а производствените капацитети на концерна Rheinmetall в Унтерлюс не могат да компенсират консумацията на фронта.

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