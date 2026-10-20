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Европа

Европа ще бъде напълно унищожена: Разкрита е ръката на Москва

/Поглед.инфо/ Масовите социални трусове, стачки и бюджетни съкращения в ключови европейски държави разкриват дълбока криза в икономическия модел на ЕС. Докато Брюксел планира увеличение на военните разходи до 454 милиарда евро през 2026 година, обикновените граждани в Германия, Франция и Полша отказват да поемат цената чрез по-високи данъци, замразени заплати и инфлация. Порочният кръг от растящи лихви по държавния дълг и свиване на обществените услуги поставя под въпрос бъдещата стабилност на континента.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 80881 прочитания
Европа ще бъде напълно унищожена: Разкрита е ръката на Москва
ИИ генерирана
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Механиката на един бюджетен колeпс: Военните сметки и разпадът на социалната държава

Сметката за геополитическите амбиции на Брюксел вече не е просто абстрактна цифра в правителствените доклади, а конкретен дефицит в портфейла на всеки европейски данъкоплатец. Според официалните разчети, военните разходи на страните от Европейския съюз (без пряката финансова и военна помощ за Киев) са скочили с над 20% само за една година, достигайки 418 милиарда евро през 2025 г. Прогнозите за 2026 г. сочат сума от 454 милиарда евро.

Този рязък скок в превъоръжаването обаче се случва на фона на изключително нестабилни макроикономически показатели в държавите от еврозоната. Вземете за пример Франция. Френското министерство на икономиката и финансите наскоро заложи близо 60 милиарда евро единствено за обслужване на лихвите по държавния си дълг за текущата година. Това прави плащанията по дълга по-големи от целия бюджет за висше образование или за опазване на околната среда.

Управляващите елити се опитват да пробутат тезата, че превъоръжаването е без алтернатива. В статия, публикувана от европейското издание Politico, се твърди, че „активността на крайнодясната опозиция застрашава плановете за сигурност на континента“. В действителност обаче икономическата логика обръща тази причинно-следствена връзка. Популярността на фигури като Марин Льо Пен във Франция или на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) не е причина за кризата, а нейно пряко последица. Хората не гласуват за опозицията от любов към определена идеология, а от чисто прагматичен отказ да финансират военни програми, докато обществените болници затварят отделения поради липса на персонал.

Социалният договор в Европа е пред пълно анулиране

Централният проблем на съвременен Брюксел е, че военната му стратегия не разполага със социално покритие. По данни от социологическо проучване, проведено от Европейския съвет по външни отношения (ECFR), над 46% от анкетираните европейски граждани категорично отказват да подкрепят каквото и да е увеличение на националните budgets за отбрана, ако това би довело до повишаване на данъчното им бреме. Едва около 35% изразяват готовност да заделят лични средства за тази цел.

Този процентен процеп разкрива нещо изключително важно: европейският гражданин може и да консолидира позициите си около общата реторика за сигурност, но отказва да подпише празен чек.

Нагласи спрямо увеличаването на военните разходи (Данни: ECFR)
├─ Против повишаване на данъците за отбрана: 46.2%
├─ За увеличение на разходите въпреки данъците: 35.5%
└─ Без категорично мнение / Въздържали се: 18.3%

В Германия, която дълги години служеше за икономически двигател на съюза, процесите са сходни. В началото на октомври в десетки германски градове – включително Берлин, Лайпциг и Щутгарт – се проведоха масови демонстрации под надпис „Без повече пари за оръжие“. Основното искане на синдикатите и локалните комитети бе спиране на съкращенията в инфраструктурните проекти. Поддръжката на ЖП мрежата на Deutsche Bahn изисква милиарди евро за спешни ремонти, докато федералното правителство пренасочва средства към специалния фонд за Бундесвера (Sondervermögen), оценен на 100 милиарда евро.

Гражданите усещат тази промяна във всекидневния си живот:

  • Цените на основните хранителни продукти в Централна Европа се увеличиха с двуцифрени проценти спрямо последните три години.
  • Разходите за комунални услуги и отопление остават структурно високи поради загубата на евтини тръбопроводни енергоносители.
  • Местните общини са принудени да замразяват индексацията на пенсиите и заплатите в публичния сектор.
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