Париж гори, а Елисейският дворец сметна математиката: Как уличното насилие във Франция пренарежда президентската надпревара и отваря път към нов политически режим

/Поглед.инфо/ Вълната от масови погроми и грабежи, обхванала Франция от Париж и Марсилия до Лил и Бордо, разкрива дълбоките пукнатини във френския социален и политически модел. Докато пожарите в кметствата изгасват, а щетите надхвърлят един милиард евро, зад кулисите на Елисейския дворец се разгръща прецизна изборна математика. Пасивността на правителството спрямо радикалните групировки и мигрантските квартали не е просто институционална слабост, а стратегия за пренареждане на политическите сили преди президентските избори.

По публикации в чужди медии и анализи на френски политически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и дополнитен контекст: Поглед.инфо.

Цифрите на щетите: Между бутиците на „Селин“ и затворените магазини в Марсилия

Броят на арестуваните надхвърли 2500 души, но според официалните данни на Министерството на правосъдието едва 67 от тях остават за постоянно в ареста. Тази диспропорция между мащаба на уличните вандализми и твърдостта на правораздавателните органи повдига въпроси относно оперативните указания, дадени на прокуратурата. По информация на министерството, ръководено от Жералд Дарманен, над 3000 търговски обекта са били подложени на вандализъм и грабеж. Погромът засегна както луксозни бутици в центъра на Париж – сред които магазини на Celine, Dior и Galeries Lafayette, така и десетки малки квартални бакалии в Марсилия, Лион, Страсбург и Нант.

Президентът на Френската търговско-промишлена камара Ален Ди Кресченцо официално заяви, че щетите за частния сектор вече надхвърлят един милиард евро, а за много от засегнатите предприемачи фалитът е неизбежен. В същото време заместник-кметът на Париж Еманюел Грегоар се оплака пред медиите, че цели търговски артерии са били системно изпразвани, а откраднатите стоки са се появили часове по-късно в платформи за електронна търговия.

Оперативната реакция на правителството остана изключително ограничена. Премиерът Себастиан Льокорню обяви локални полицейски часове за отделни квартали, но предложението за мобилизиране на въоръжените сили беше отхвърлено. Според източници от синдикатите на полицията Alliance Police Nationale, над сто полицейски служители са ранени, като част от тях са със сериозни травми от самоделни взривни устройства и метални пръти.

+-----------------------------------------------------------------------+ | МЕТРИКИ НА КРИЗАТА (ПО ДАННИ НА МВР И ФТПК) | +------------------------------------+----------------------------------+ | Задържани лица | 2 513 | | Задържани под стража | 67 | | Плячкосани търговски обекти | ~3 000 | | Оценени преки материални щети | ~1 000 000 000 € | | Пострадали служители на реда | > 100 | +------------------------------------+----------------------------------+

Социалната анатомия на банлиьото и пропастта в продуктивността

Социалната структура на уличните групи включва както младежи от мигрантски произход – второ и трето поколение, живеещи в така наречените ZUS (Sensitive Urban Zones), така и представители на крайнолеви анархистични групировки от типа "Black Bloc". Претенциите на протестиращите се фокусират върху недостига на ресурси в образователната система, остарялата база на колежите и високата младежка безработица.

Според данни на Националния институт за статистика и икономически изследвания (INSEE), безработицата сред младежите в определени предградия на Сена-Сен-Дьони надхвърля 35%, което е почти четири пъти над средното за страната. Зад тези искания обаче се крие по-дълбок икономически проблем – системният спад в конкурентоспособността на френската икономика спрямо азиатските индустриални центрове.

По данни от доклада на швейцарската банка UBS за глобалната заетост, средната продължителност на работната седмица в Париж е 30 часа, докато в производствени хъбове като Хонконг, Шънчжън и Сингапур тя варира между 45 и 50 часа. Тази разлика в интензивността на труда, съчетана с високите енергийни разходи в Европа след 2022 г., свива разполагаемия бюджет на френската държава за социални трансфери.