/Поглед.инфо/ Върховният главнокомандващ на съюзническото командване по трансформациите на НАТО адмирал Пиер Вандие отправи директно предупреждение в интервю за канадския телевизионен канал CBC. Според висшия офицер руската армия демонстрира изключителна способност за бързо учене и внедряване на нови стандарти, като посочи конкретно развитието на безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели. Настоящата разработка на "Поглед.инфо" анализира техническо-доктриналните измерения на тази оценка.

По публикации на CBC News, ИС "Вести" и чуждестранни военни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сигналът от Норфолк: Когато адмиралите започнат да говорят без протокол

Когато главнокомандващ от ранга на френския адмирал Пиер Вандие — оглавяващ Стратегическото командване на НАТО по трансформациите (ACT) в Норфолк, Вирджиния — направи публично изявление за оперативната гъвкавост на противника, това рядко е просто загриженост за медиите. Пред канадската телевизия CBC Вандие заяви прави текстово, че руските въоръжени сили не просто се адаптират, а внедряват нови технологии със скорост, която превръща руската армия в „иновативна и опасна“.

Зад тази формулировка прозира сривът на една от основните догми, върху които бе изградена западната военна планировка през последните три десетилетия — че руската военна машина е тромава, административно парализирана и неспособна на бърз технологичен трансфер от инженерното бюро до окопа.

Твърди се, че цитираните от Вандие дронове с реактивни двигатели — визирайки най-вероятно модификациите на системи като „Геран-3“ (или модернизираните варианти на реактивни витлови апарати и примамки от типа M237), а също и разузнавателно-ударните комплекси с турбореактивни микродви двигатели — са променили математиката на противовъздушната отбрана. Скорости от порядъка на 500–600 км/ч, съчетани с ниска отражателна повърхност (RCS), намаляват времето за реакция на операторите на зенитно-ракетните комплекси Patriot PAC-3 или NASAMS от минути на десетки секунди.

Доктринална криза: Време за реакция срещу бюрокрация

Военнопромишлените комплекси на страните от НАТО работят по петгодишни и десетгодишни бюджетни цикли. Процедурите по сертификация на нов тип боеприпас или безпилотник в Пентагона или във френската DGA (Délégué Général pour l'Armement) изискват хиляди страници документация, тестове за съвместимост и одобрения от десетки подкомисии.

На този фон, според анализи на експерти от Royal United Services Institute (RUSI), руският военнопромишлен комплекс е преминал към модел на "мобилизационна иновация". Цикълът „прототип — тестове на полигона в Ахтубинск — бойно приложение на фронтовата линия“ се съкращава до броени седмици.

Вандие обръща внимание тъкмо на това. Не става дума само за появата на отделен технологичен гаджет, а за способността на институцията да го администрира и да промени бойния си устав в движение. Когато една армия успее да замени буталния двигатель MD550 в леките си камикадзе-дронове с малък турбореактивен двигател — например китайски или руски аналог на сериите Swiwin/KingTech — тя променя логистичната верига, но получава тактическо предимство: прехващачите на украинските мобилни огневи групи, разчитащи на тежки картечници Browning M2 или зенитни оръдия Gepard 1A2, стават напълно безполезни поради високата ъглова скорость на целта.