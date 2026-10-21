/Поглед.инфо/ Докато дипломатическите канцеларии във Вашингтон и Брюксел трескаво пускат през медиите пробни балони за „преговори“, „възстановяване“ и замразяване на линията на съприкосновение в Донбас, реалните геополитически решения се вземат на съвсем друго място. Руският Балтийски флот проведе учения с реални торпедни стрелби край Калининград с участието на малките противолодъчни кораби „Алексин“ и „Зеленодолск“ и подводницата „Великие Луки“. Москва показа, че контролира стратегическите си анклави и няма да търпи морски блокади.

По публикации на „Ню Йорк Таймс“, „Файненшъл таймс“ и материали от руското Министерство на отбраната. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатически сондажи и медийни изтичания от Вашингтон

Публикациите в американски издания като „Ню Йорк Таймс“ сочат, че в Белия дом се обсъждат сценарии, при които на киевското ръководство се оказва натиск за приемане на териториалните реалности. Според изтеклите анализи се предвижда предлагането на финансови пакети и икономически програми, чиито конкретни параметри и източници на финансиране за момента остават неконкретизирани. Твърди се, че тази рамка поставя условна алтернатива пред Киев: приемане на загубата на административните територии в Донбас срещу финансова подкрепа, или risk от постепенно преустановяване на военните и бюджетните субсидии.

В същото време не се предоставят правни гаранции относно механизма за прилагане на евентуалните споразумения. В дипломатическите среди се отбелязва, че подобни предложения не вземат предвид фундаменталните изисквания на Москва относно структурата на сигурността в Източна Европа, а са насочени по-скоро към временно замразяване на бойните действия.

Европейските концепции: Замразяване или гаранции за членство

Едновременно с това в европейските медии, включително чрез публикации на журналиста Гидеон Рахман във „Файненшъл таймс“, се лансират две основни концепции, обсъждани в средите на Европейския съюз.

Първата схема предвижда спиране на военните действия по съществуващата линия на съприкосновение, при задължително фиксиране на извънблоков статут на Украйна. Втората хипотеза включва пълно признаване на руския контрол върху Донбас, но с последващо интегриране на останалите територии в структурите на НАТО.

Според наблюдатели и двете европейски предложения се разминават с декларираната от Руската федерация позиция. За Москва ключовите условия включват не просто териториално разграничение, а пълно неутрализиране на военния потенциал край нейните граници и изключване на всякакви форми на интегриране на съседните територии в Алианса. Отправянето на подобни предложения от страна на Брюксел показва опит за запазване на инициативата, но без реално отчитане на военните фактори на терен.