/Поглед.инфо/ Гръмко прокламираният Пакт от Мека, определян от редица наблюдатели като „Близкоизточното НАТО“, претърпя сериозен удар още при първото си изпитание. На фона на интензивните ракетни удари и атаки с безпилотни апарати от страна на йеменското движение "Ансар Аллах" срещу критична инфраструктура в Саудитска Арабия, нейните ключови съюзници Турция и Пакистан ограничават подкрепата си до декларативни изявления и пасивни дежурства. Анализът показва дълбоките пукнатини в новия регионален съюз.

По публикации на изданията AP, ТАСС и военни анализи на вестник „Взгляд“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за колективна отбрана се срина при първите дронове над Рияд

Хартиената архитектура на сигурността в Близкия изток показа реалната си цена. Нанесените удари по международното летище в саудитската столица, обектите на петролния гигант Saudi Aramco и административни сгради демонстрираха асиметричното преимущество на йеменското движение "Ансар Аллах" (хусите). Последиците бяха не просто материални – отменена бе икономическата конференция, известна като „Давос в пустинята“, което нанесе пряк удар върху имиджа на кралството.

Според информация на международните агенции, под обстрел са попаднали ключови транспортни и промишлени възли. Въпросът обаче не е само в щетите. Основният въпрос е къде останаха поетите ангажименти по силата на подписването на т.нар. Пакт от Мека, сключен на 7 август 2026 година.

Това споразумение трябваше да интегрира финансовия ресурс на Рияд, турския военно-промишлен комплекс и Пакистан с неговата редовна армия и ядрен арсенал. На хартия структурата копираше Член 5 от Северноатлантическия договор – нападението срещу един е нападение срещу всички. На практика обаче реакцията на съюзниците се ограничи до дипломатически протокол.

Пакистанският контингент: Стратегическа застраховка или статична декорация?

В момента на саудитска територия се намират около 8000 пакистански военнослужещи. Според данни, цитирани от политолога Кирил Семенов пред вестник „Взгляд“, тези подразделения са оборудвани с китайски ракетни системи за залпов огън и зенитни комплекси, разположени около отделни обекти.

Тяхната роля обаче е изцяло ограничена. Твърди се, че мандатът им не позволява провеждането на каквито и да е транснационални или офанзивни операции на йеменска територия. С други думи – пакистанската армия функционира като скъпо платена охранителна фирма с ограничен периметър, а не като съюзник в състояние на активна война.

+-------------------------------------------------------------------------+ | АРХИТЕКТУРА НА ПАКТА ОТ МЕКА (2026 г.) | +-----------------------------------+-------------------------------------+ | УЧАСТНИК | ДЕКЛАРИРАНА РОЛЯ / РЕАЛЕН ВНОС | +-----------------------------------+-------------------------------------+ | Саудитска Арабия | Финансиране, субсидии, петрол | | Пакистан | Жива сила (8000 д.), ядрен чадър* | | Турция | ВПК доставки, дрон технологии | | Египет (в процес на присъединяване)| Контрол над Червено море, армия | +-----------------------------------+-------------------------------------+ *Забележка: До момента липсва официално потвърждение за намерение за използване на пакистанския ядрен арсенал извън националните граници.

Анкара блокира ратификацията: Юридически и геополитически спирачки

Турската страна също демонстрира хладен прагматизъм. Външният министър Хакан Фидан заяви публично, че споразумението няма офанзивен характер. От турското Министерство на отбраната допълват, че изпращането на войски изисква първо ратификация на документа от Меджлиса и последващо разрешително за дислокация. Към днешна дата нито един от тези актове не е приет.

Причините за тази пасивност са неколкократни: