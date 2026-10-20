/Поглед.инфо/ На 17 и 19 октомври японският премиер Санае Такаичи направи ритуални дарения за храма „Ясукуни“. През този период храмът беше посетен и от няколко членове на японското правителство и представители на ръководството на управляващата Либерално-демократическа партия. В годината, когато се навършват 80 от началото на Токийския процес, тези действия отново предизвикват реакции заради символиката на храма, в който са почитани и осъдени за военни престъпления лица.

Китайското Външно министерство изрази категорично несъгласие, разкритикува остро и отправи официален протест към Токио. Южнокорейското външно министерство също призова японското ръководство да прояви отговорност към историческото наследство и да покаже чрез конкретни действия искрено отношение към миналото.

През годините японски десни сили са критикувани за опити да омаловажат или преразгледат историческата отговорност на страната за войната в Азия. Спорове предизвикват промените в учебниците по история, представянето на японските военни действия като „освобождение на Азия“, както и изказвания, поставящи под съмнение исторически събития като насилственото привличане на жени за сексуална експлоатация от японската армия и клането в Нанкин. Неотдавна в публичното пространство се появиха твърдения за опити чрез подбрани или манипулирани данни да се повлияе върху начина, по който международни модели с изкуствен интелект представят историята на Втората световна война. Тези твърдения поставиха въпроса за достоверността на историческата информация в системите с изкуствен интелект и за риска от разпространение на едностранчиви интерпретации.

Отношението към историята остава важен фактор за връзките на Япония със съседните държави и за доверието към следвоенния ѝ ангажимент за мирно развитие. Китай и други страни, пострадали от японската агресия, продължават да изразяват загриженост от опитите за омаловажаване на историческите събития и от действия, тъй като те поставят под въпрос принципите на следвоенния международен ред.