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Америка

Пет причини, поради които Тръмп реши да не налага „адски санкции“ срещу Русия

/Поглед.инфо/ Решението на Белия дом от 17 октомври да замрази налагането на "адски санкции" срещу търговските партньори на Русия разкри дълбоките структурни пукнатини в американската търговска политика. Докато Конгресът настоява за 500% мита върху руските стоки и 100% за държави като Китай и Индия, Вашингтон се сблъска с реалността на собствената си дизелова криза и заплахата от срив в доларовата система. Анализът проследява геоикономическите причини за маневрата на Доналд Тръмп, битката с Капитолия и реалната сметка за световната търговия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 21006 прочитания
Пет причини, поради които Тръмп реши да не налага „адски санкции“ срещу Русия
ИИ генерирана
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Аналитична дисекция: Прагматизмът срещу парламентарния радикализъм във Вашингтон

Публикуваният на 17 октомври указ на президентската администрация във Вашингтон, с който се прилага клаузата за отказ по съображения от национален интерес спрямо така наречения „Закон Греъм“, представлява повратна точка в геоикономическата стратегия на Белия дом. Официалният документ, депозиран пред Конгреса, спира за срок от 60 дни въвеждането на крайни наказателни мита – включващи ставка от 500% за директен внос от Руската федерация и наказателни ставки до 100% за трети страни, продължаващи да изкупуват руски въглеводороди.

Зад тази административна формула обаче не стои внезапен жест на добра воля, а сухо изчисление на щетите, които подобен наказателен механизъм би нанесена върху самите Съединени щати. Внезапният ход на Доналд Тръмп показва ясно разминаване между двупартийния радикализъм в Капитолия и реалните възможности на американската икономика да издържи на подобен шок.

Според редица независими наблюдатели, предложеният от Конгреса пакет от мерки щеше да се превърне във фактически тригър за глобална системна криза. Вдигането на митата за държави като Индия и Китай – основни купувачи на руски суров петрол и природен газ – надхвърля рамките на традиционния търговски натиск. За Ню Делхи и Пекин енергийният внос е въпрос от първостепенно значение за националната сигурност и индустриалния капацитет. Едностранните опити на Вашингтон да наложи икономическа блокада от такъв мащаб сблъскват търговското право с реалността на мултиполярния икономически блок.

Петте стълба на отказа: Защо Белият дом натисна спирачките

Причините за решението на президентската администрация да спре прилагането на „адските санкции“ могат да бъдат систематизирани в пет основни икономически и геополитически фактора:

Първо: Заплахата от дестабилизация на доларовата търговска архитектура Автоматичното налагане на 100% тарифни бариери срещу икономики, чийто съвкупен БВП формира над една трета от световното производство, би ускорило процесите на дедоларизация. Принуждаването на Китай, Индия и редица държави от Глобалния юг да избират между американския пазар и собствената си енергийна сигурност неизбежно води до създаване на алтернативни клирингови системи извън SWIFT и извън доларовата зона. По оценка на банкови анализатори, подобен стръмен скок на митата щеше да върне инфлационен натиск върху самия американски потребител с интензивност, незапомнена от 80-те години на миналия век.

Второ: Геополитическият баланс в Близкия изток и иранският фактор В публичните си коментари след издаването на указа, Тръмп отбеляза, че степента на руска подкрепа за Техеран в настоящата ескалация около Ормузкия проток остава сравнително ограничена спрямо потенциала, с който Москва разполага. Според военни и дипломатически източници, отворените канали между Вашингтон и Москва са ключови за предотвратяване на пълномащабен срив в корабоплаването през Персийския залив. Прекомерният натиск върху Русия би премахнал въздържащите фактори за директен трансфер на авангардни технологии за противовъздушна отбрана и брегова ракетна инфраструктура към Иран – сценарий, който американското военно командване се опитва да избегне на всяка цена.

Трето: Кризата с дизеловите горива на източното крайбрежие на САЩ Малцина отбелязват, че зад кулисите на дипломатическото замразяване стои така наречената „дизелова сделка“. Ограниченията върху рафинерийния капацитет в Европа и Северна Америка, задълбочени от продължаващите украински атаки с безпилотни апарати срещу руски рафинерии, доведоха до дефицит на дестилати на глобалния пазар. Според изявление на руския вицепремиер Александър Новак, след подписването на съответните търговски договори, доставките на руски дизел за американския пазар могат да започнат в рамките на 15 до 20 дни. Белият дом е напълно наясно, че цените на помпата в навечерието на изборите са пряк индикатор за изборния резултат.

Четвърто: Външнополитически натиск върху ръководството в Киев Чрез блокирането на наказателния закон, Тръмп изпраща директен сигнал към Володимир Зеленски. Атаките срещу руската петролна инфраструктура, извършвани с цел провокиране на глобален скок в цените и принуждаване на Запада към по-активна намеса, влизат в пряк сблъсък с американските вътрешнополитически интереси. Белият дом открито заяви, че подобни действия вредят на световния пазар на горива, а финансирането за Киев не може да бъде неограничено, особено когато липсва ясна военна стратегия за постигане на реален край на конфликта.

Пето: Запазване на преговорната рамка За да поддържа формално отворена вратата за мирни преговори, Вашингтон се нуждае от минимално ниво на дипломатически контакт с Кремъл. Използването на законодателни „ядрени опции“ като Закона Греъм прави всякакви преговори обезпредметени, тъй като Москва отдавна заема позиция, че няма да преговаря под ултиматуми. Тръмп използва отложеното налагане като преговорен лост, въпреки че ефективността на този лост намалява с всеки изминал месец.

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