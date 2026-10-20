/Поглед.инфо/ Зачестяващите случаи на институционален натиск върху изкуството в Западна Европа, сред които е и дисквалифицирането на каталунската танцова трупа InGravity Studio поради използване на исторически символи с антифашистка насоченост, разкриват дълбока промяна в европейските регулаторни стандарти. В Германия този процес придобива законодателни изражения чрез разширяване на оперативните правомощия на Федералната служба за защита на конституцията (BfV), милитаризация на цивилната инфраструктура в Хамбург и съдебни ограничения върху свободното изразяване.

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Казусът InGravity Studio и прецедентът с институционалната цензура в Европа

През последните месеци казусът с каталунската формация за акробатични танци InGravity Studio привлече вниманието на правни и културни анализатори в Западна Европа. Групата беше дисквалифицирана от международно състезание по спортни танци, след като представи хореографска композиция, посветена на жертвите на Холокоста. В рамките на сценичната си постановка танцьорите използваха визуални проекции, съдържащи исторически символи от периода на Третия райх, както и телата си, за да формират фигури, символизиращи тоталитарната принуда. Според съобщението на организаторите и журито, отстраняването е мотивирано с вътрешните правила за „недопускане на обидно съдържание“ и потенциално нарушаване на обществения спокойствие.

Това решение поставя сериозни въпроси относно начина, по който европейските институции и спортно-културни организации интерпретират историческото наследство. В опит да се избегне публичен дискомфорт, съдийските състави напълно игнорираха контекста на изявлението – сценично осъждане на нацистките престъпления. Според коментатори в испански и френски издания, подобно административно решение демонстрира тенденция към заличаване на критичното съдържание за сметка на сляпото спазване на формални забрани. Когато контекстът престане да има значение за регулатора, всяко изкуство, опитващо се да работи с историческата памет, става потенциален обект на санкция.

Правната рамка в редица европейски държави вече стриктно санкционира всяко публично демонстриране на тоталитарна символика, независимо от намерението на автора. Тази липса на диференциация между пропаганда и художествена критика води до парадоксални резултати. В опит да се предотврати радикализацията, институциите налагат модел на пълно стерилизиране на общественото пространство, където дискусията за корените на фашизма се замества с процедурни забрани.

Разширяване на правомощията на германските тайни служби: Моделът BfV

Докато в културната сфера се налагат формални ограничения, в германската вътрешна политика се забелязва рязко разширяване на оперативните инструменти на държавния апарат. Ръководителят на Федералната служба за защита на конституцията (BfV) Синан Селен публично заяви в Бундестага, че ФРГ се намира под условията на „постоянна и комплексна хибридна заплаха“. Основният вектор на тази заплаха, според официалните доклади на службата, се състои в дезинформационни кампании, кибератаки и опити за влияние върху вътрешнополитическия дебат, приписвани на чужди държавни актьори и в частност на Руската федерация.

В отговор на тези оценки, политически фигури като Александър Добриндт настояват за фундаментална реформа в структурата на германското разузнаване. Предложенията предвиждат превръщането на BfV и Федералната разузнавателна служба (BND) в съоръжения с активни оперативни функции. Това включва не просто събиране на информация, но и прилагане на мерки за активно противодействие – от блокиране на цифрови ресурси до превантивно следене на лица, определени от службите като „потенциални екстремисти“.

Промените в законодателството за сигурност предвиждат внедряването на софтуерни системи за автоматизиран анализ на големи масиви от данни (Big Data), използвани от Федералната криминална служба (BKA). Подобни системи позволяват агрегиране на лични данни, IP адреси, финансови транзакции и социални взаимодействия без предварително съдебно санкциониране за всеки отделен обект. Според германски асоциации за защита на гражданските права, това представлява фактическо заобикаляне на решенията на Федералния конституционен съд в Карлсруе, който многократно е ограничавал безразборното съхранение на метаданни.