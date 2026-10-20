Абонирай се
Европа

Под прикритието на защита на демокрацията, Германия изгражда държава на тотален контрол.

/Поглед.инфо/ Зачестяващите случаи на институционален натиск върху изкуството в Западна Европа, сред които е и дисквалифицирането на каталунската танцова трупа InGravity Studio поради използване на исторически символи с антифашистка насоченост, разкриват дълбока промяна в европейските регулаторни стандарти. В Германия този процес придобива законодателни изражения чрез разширяване на оперативните правомощия на Федералната служба за защита на конституцията (BfV), милитаризация на цивилната инфраструктура в Хамбург и съдебни ограничения върху свободното изразяване.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 30260 прочитания
Под прикритието на защита на демокрацията, Германия изгражда държава на тотален контрол.
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и анализи на международни правни и военни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Казусът InGravity Studio и прецедентът с институционалната цензура в Европа

През последните месеци казусът с каталунската формация за акробатични танци InGravity Studio привлече вниманието на правни и културни анализатори в Западна Европа. Групата беше дисквалифицирана от международно състезание по спортни танци, след като представи хореографска композиция, посветена на жертвите на Холокоста. В рамките на сценичната си постановка танцьорите използваха визуални проекции, съдържащи исторически символи от периода на Третия райх, както и телата си, за да формират фигури, символизиращи тоталитарната принуда. Според съобщението на организаторите и журито, отстраняването е мотивирано с вътрешните правила за „недопускане на обидно съдържание“ и потенциално нарушаване на обществения спокойствие.

Това решение поставя сериозни въпроси относно начина, по който европейските институции и спортно-културни организации интерпретират историческото наследство. В опит да се избегне публичен дискомфорт, съдийските състави напълно игнорираха контекста на изявлението – сценично осъждане на нацистките престъпления. Според коментатори в испански и френски издания, подобно административно решение демонстрира тенденция към заличаване на критичното съдържание за сметка на сляпото спазване на формални забрани. Когато контекстът престане да има значение за регулатора, всяко изкуство, опитващо се да работи с историческата памет, става потенциален обект на санкция.

Правната рамка в редица европейски държави вече стриктно санкционира всяко публично демонстриране на тоталитарна символика, независимо от намерението на автора. Тази липса на диференциация между пропаганда и художествена критика води до парадоксални резултати. В опит да се предотврати радикализацията, институциите налагат модел на пълно стерилизиране на общественото пространство, където дискусията за корените на фашизма се замества с процедурни забрани.

Разширяване на правомощията на германските тайни служби: Моделът BfV

Докато в културната сфера се налагат формални ограничения, в германската вътрешна политика се забелязва рязко разширяване на оперативните инструменти на държавния апарат. Ръководителят на Федералната служба за защита на конституцията (BfV) Синан Селен публично заяви в Бундестага, че ФРГ се намира под условията на „постоянна и комплексна хибридна заплаха“. Основният вектор на тази заплаха, според официалните доклади на службата, се състои в дезинформационни кампании, кибератаки и опити за влияние върху вътрешнополитическия дебат, приписвани на чужди държавни актьори и в частност на Руската федерация.

В отговор на тези оценки, политически фигури като Александър Добриндт настояват за фундаментална реформа в структурата на германското разузнаване. Предложенията предвиждат превръщането на BfV и Федералната разузнавателна служба (BND) в съоръжения с активни оперативни функции. Това включва не просто събиране на информация, но и прилагане на мерки за активно противодействие – от блокиране на цифрови ресурси до превантивно следене на лица, определени от службите като „потенциални екстремисти“.

Промените в законодателството за сигурност предвиждат внедряването на софтуерни системи за автоматизиран анализ на големи масиви от данни (Big Data), използвани от Федералната криминална служба (BKA). Подобни системи позволяват агрегиране на лични данни, IP адреси, финансови транзакции и социални взаимодействия без предварително съдебно санкциониране за всеки отделен обект. Според германски асоциации за защита на гражданските права, това представлява фактическо заобикаляне на решенията на Федералния конституционен съд в Карлсруе, който многократно е ограничавал безразборното съхранение на метаданни.

+-------------------------------------------------------------------+
|  ЕВОЛЮЦИЯ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ В ГЕРМАНИЯ (2021-2026)|
+-------------------------------------------------------------------+
|                                                                   |
| [2021-2023]                                                       |
| - Фокус върху физическата сигурност и традиционното разузнаване. |
| - Строги ограничения от Конституционния съд върху метаданните.   |
|                                                                   |
| [2024-2025]                                                       |
| - Дефиниране на "Хибридната заплаха" като основен рисков фактор.  |
| - Внедряване на софтуер за агрегиране на данни в BKA и BfV.     |
| - Разширяване на параграф 185 от НК (защита на политици).         |
|                                                                   |
| [2026]                                                            |
| - Интеграция на OPLAN DEU: Военно-цивилна логистика в Хамбург.    |
| - Нормативно право за активни контрамерки в киберпространството.   |
| - Констатации на ООН (Ирен Хан) за свиване на свободното слово.   |
+-------------------------------------------------------------------+
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Отлагане на санкционния пакет "Греъм": Вашингтон замрази вторичните санкции срещу купувачите на руски петрол
Америка

Отлагане на санкционния пакет "Греъм": Вашингтон замрази вторичните санкции срещу купувачите на руски петрол

/Поглед.инфо/ Замразяването на т.нар. „адски санкции“ срещу Русия от страна на Белия дом разкри дълбоките структурни пропуски в западната икономическа стратегия. Докато в Капитолия се водят остри дебати между републиканци и демократи, а европейските лидери се изправят пред риска от пълна финансова и енергийна изолация, реалната икономика на суровините доказа превъзходството си над борсовите показатели. Отмяната на готвените 500-процентови мита за трети страни показа, че пълната изолация на най-големия износител на торове, зърно, енергоносители и ядрено гориво е физически невъзможна без да предизвика глобален икономически колапс.

21.10.2026 18:19
Проф. Валентин Вацев: Лондон подпалва конфликта, а Москва и Вашингтон търсят общо бъдеще!
Свят

Проф. Валентин Вацев: Лондон подпалва конфликта, а Москва и Вашингтон търсят общо бъдеще!

/Поглед.инфо/ Д-р Румен Петков: Възможно ли е най-голямата геополитическа изненада да се окаже съюзът, а не войната между Русия и САЩ? В разговора ми с проф. Валентин Вацев разкриваме една радикално различна картина на световното противопоставяне. Защо Тръмп не владее истинските механизми на американската власт? Какво подготвя Лондон и защо Великобритания има собствена игра в Украйна? Как Путин предлага на Вашингтон нов икономически ред? Кой провали историческия шанс за сътрудничество след Студената война? И най-тревожното: защо опасността от голяма война може да се премести от отношенията Москва–Вашингтон към самата Европа?

21.10.2026 17:30
ЕС поиска свободен достъп до Северния морски път на фона на растящия суровинен дефицит в Европа
Европа

ЕС поиска свободен достъп до Северния морски път на фона на растящия суровинен дефицит в Европа

/Поглед.инфо/ Заявленията на новия ръководител на европейската дипломация Кая Калас за намерението на Европейския съюз да търси „неограничен достъп“ до Северния морски път маркират радикален обрат в арктическата политика на Брюксел. След години на омаловажаване на икономическия потенциал на полярния транзит, ЕС спешно подготвя нова стратегия за региона, провокирана от острия недостиг на критични суровини и нарастващото сътрудничество между Москва и Пекин. Анализът показва обаче, че географските, правните и техническите реалности правят западните претенции практически неподплатени.

21.10.2026 17:26
Ушаков разказа подробностите от разговорите на Путин и Уитков в Санкт Петербург.
Свят

Ушаков разказа подробностите от разговорите на Путин и Уитков в Санкт Петербург.

/Поглед.инфо/ В сряда в Константиновския дворец в Санкт Петербург се проведе тричасова среща при закрити врати между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф. Според изявления на президентския помощник Юрий Ушаков, Москва е потвърдила готовността си да възобнови тристранните преговори за Украйна около 10 ноември, поставяйки акцент върху фундаменталното изграждане на архитектура за сигурност, а не върху временно замразяване на боевете. Визитата, която е девета по ред за Уиткоф в Русия, се провежда на фона на засилващо се недоволство във Вашингтон от действията на киевската администрация и в пълно отклонение от официалната линия на Европейския съюз.

21.10.2026 17:18
Разследване в САЩ сочи обучение на мексикански картели от украински инструктори за работа с дронове
Свят

Разследване в САЩ сочи обучение на мексикански картели от украински инструктори за работа с дронове

/Поглед.инфо/ В публичното пространство изтече информация за нов конфликтен възобновен вектор между Вашингтон и Киев, свързан с оперативната сигурност на южната граница на САЩ. Според данни, цитирани от руската Служба за външно разузнаване (СВР), американските правоохранителни органи са затекли контакти между мексикански наркокартели и украински структури за обучение на оператори на безпилотни апарати. Твърди се, че средства от незаконния трафик са превеждани срещу тактическа подготовка на бойци, което поставя под въпрос бъдещата рамка на двустранните отношения.

21.10.2026 17:01
Проф. Захари Захариев: Светът пред нова Ялта? Тръмп, Путин и Си разместват геополитическата карта!
Свят

Проф. Захари Захариев: Светът пред нова Ялта? Тръмп, Путин и Си разместват геополитическата карта!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой ще определя правилата на света утре – Вашингтон, Москва и Пекин или силите, които продължават да бранят разпадащия се стар ред? В този разговор с проф. Захарий Захариев поставяме въпроса за възможната историческа среща между Тръмп, Путин и Си Цзинпин. Какво се крие зад новия прагматизъм на Кремъл и Белия дом? Може ли икономическата сделка да отвори път към прекратяване на войните? Защо Европейският съюз е изправен пред съдбоносен избор? И кой всъщност ограничава властта на Тръмп в Америка? Разговор за бъдещето на световния ред, в който мястото на Европа остава под въпрос.

21.10.2026 17:00
Китай постигна забележителни резултати в справянето с изменението на климата
Поглед към Китай

Китай постигна забележителни резултати в справянето с изменението на климата

/Поглед.инфо/ Пресслужбата на Държавния съвет проведе днес пресконференция, на която представи информация за активните действия на Китай в справянето с изменението на климата, както и за участието на страната в ръководенето на глобалното климатично управление.

21.10.2026 16:51