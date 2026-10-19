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Лавров договори в Техеран октомврийска среща на върха между Путин и Пезешкиан

/Поглед.инфо/ По време на работно посещение в Техеран руският външен министър Сергей Лавров проведе разговори с президента Масуд Пезешкиан, външния министър Абас Арагчи и секретаря на Висшия съвет за национална сигурност Мохсен Резаи. Иранският държавен глава изрази благодарност към руския президент Владимир Путин за позицията на Москва спрямо регионалните събития. Кремъл потвърди провеждането на двустранна среща в края на октомври в Москва в рамките на форума на износителите на газ, докато „Росатом“ възстановява работата си в АЕЦ „Бушер“.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 25995 прочитания
Лавров договори в Техеран октомврийска среща на върха между Путин и Пезешкиан
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Геополитическият баланс в Техеран: Сигналите от Визитата на Сергей Лавров

Дипломатическите совалки в Близкия изток редкo са въпрос на протоколна куртоазия, особено когато се провеждат на фона на изострена регионална нестабилност. Посещението на руския външен министър Сергей Лавров в Техеран и срещите му на най-високо държавно ниво — с президента Масуд Пезешкиан, външния министър Абас Арагчи и секретаря на Висшия съвет за национална сигурност Мохсен Резаи — очертават контурите на дългосрочно прегрупиране.

Твърди се, че ключовият елемент от разговорите е бил свързан не само с текущите кризисни точки, но и с подготовката за предстоящата лична среща между Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в края на октомври. Тази среща трябва да се състои в рамките на Форума на страните износителки на газ (ГЕКФ) в Москва. Изказването на Пезешкиан, съдържащо благодарност към руския президент за „принципната позиция“, всъщност адресира институционалната подкрепа, която Техеран търси в условията на засилен натиск от страна на Вашингтон и Тел Авив.

Според наблюдатели, Русия се опитва да запази ролята си на външен балансьор, който едновременно поддържа търговските канали с Иран и декларира готовност за посредничество в конфликта между Техеран и САЩ. В същото време иранското ръководство категорично отхвърля опитите за вбиване на клин между Москва и Техеран, включително по отношение на обвиненията, идващи от Киев за сътрудничеството между двете държави.

Ядреният вектор: „Росатом“ и площадките на АЕЦ „Бушер“

Извън политическите декларации, реален показател за дълбочината на двустранните отношения остава икономическото и инфраструктурно сътрудничество. Според предоставената информация, въпреки сложната оперативна обстановка в Персийския залив, руската държавна корпорация „Росатом“ възобновява поетапното си присъствие и дейност на площадка „Бушер“.

Изграждането на втори и трети енергоблок на АЕЦ „Бушер“ (проекти „Бушер-2“ и „Бушер-3“) представлява един от най-големите промишлени обекти в региона с руско участие. Връщането на руските специалисти на обекта показва, че техническите и финансовите механизми по изпълнението на договорите продължават да функционират, независимо от външните санкционни режими.

Според наличните данни от руска страна, търговският оборот между Руската федерация и Ислямска република Иран е отбелязал ръст от над 21 процента през миналата година. Твърди се, че тази възходяща динамика се запазва и през първите седем месеца на 2026 година. Взаимните инвестиции се фокусират предимно в енергетиката, транспортните коридори и селското стопанство, което създава паралелна финансова инфраструктура, независима от западната банкова система SWIFT.

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