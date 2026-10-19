Лавров договори в Техеран октомврийска среща на върха между Путин и Пезешкиан

Геополитическият баланс в Техеран: Сигналите от Визитата на Сергей Лавров
Дипломатическите совалки в Близкия изток редкo са въпрос на протоколна куртоазия, особено когато се провеждат на фона на изострена регионална нестабилност. Посещението на руския външен министър Сергей Лавров в Техеран и срещите му на най-високо държавно ниво — с президента Масуд Пезешкиан, външния министър Абас Арагчи и секретаря на Висшия съвет за национална сигурност Мохсен Резаи — очертават контурите на дългосрочно прегрупиране.
Твърди се, че ключовият елемент от разговорите е бил свързан не само с текущите кризисни точки, но и с подготовката за предстоящата лична среща между Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в края на октомври. Тази среща трябва да се състои в рамките на Форума на страните износителки на газ (ГЕКФ) в Москва. Изказването на Пезешкиан, съдържащо благодарност към руския президент за „принципната позиция“, всъщност адресира институционалната подкрепа, която Техеран търси в условията на засилен натиск от страна на Вашингтон и Тел Авив.
Според наблюдатели, Русия се опитва да запази ролята си на външен балансьор, който едновременно поддържа търговските канали с Иран и декларира готовност за посредничество в конфликта между Техеран и САЩ. В същото време иранското ръководство категорично отхвърля опитите за вбиване на клин между Москва и Техеран, включително по отношение на обвиненията, идващи от Киев за сътрудничеството между двете държави.
Ядреният вектор: „Росатом“ и площадките на АЕЦ „Бушер“
Извън политическите декларации, реален показател за дълбочината на двустранните отношения остава икономическото и инфраструктурно сътрудничество. Според предоставената информация, въпреки сложната оперативна обстановка в Персийския залив, руската държавна корпорация „Росатом“ възобновява поетапното си присъствие и дейност на площадка „Бушер“.
Изграждането на втори и трети енергоблок на АЕЦ „Бушер“ (проекти „Бушер-2“ и „Бушер-3“) представлява един от най-големите промишлени обекти в региона с руско участие. Връщането на руските специалисти на обекта показва, че техническите и финансовите механизми по изпълнението на договорите продължават да функционират, независимо от външните санкционни режими.
Според наличните данни от руска страна, търговският оборот между Руската федерация и Ислямска република Иран е отбелязал ръст от над 21 процента през миналата година. Твърди се, че тази възходяща динамика се запазва и през първите седем месеца на 2026 година. Взаимните инвестиции се фокусират предимно в енергетиката, транспортните коридори и селското стопанство, което създава паралелна финансова инфраструктура, независима от западната банкова система SWIFT.