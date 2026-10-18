Тръмп замрази санкционния механизъм „Греъм“: Белият дом блокира 500-процентните мита

/Поглед.инфо/ Замразяването на предвидените драстични търговски ограничения от страна на Белия дом разкри дълбоките пропуквания в трансатлантическата стратегия. Докато Конгресът настояваше за 500-процентови мита и пълна блокада на купувачите на руски суровини, американската администрация избра да неутрализира риска от глобален шок на горивата. Решението оставя Брюксел и Киев в икономическа изолация, докато Вашингтон служебно защитава вътрешния си пазар от ценови скокове преди изборния цикъл.

По публикации на Axios, Bloomberg, Politico, Reuters, WSJ и чуждестранния печат. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговският прагматизъм срещу законодателната инерция

Решението за спиране на изпълнението на законопроекта, приписван на екипа около покойния сенатор Линдзи Греъм, не представлява просто дипломатически ход — то е сухо финансово изчисление. Предвидените в нормативния текст 500% мита върху руския внос и 100% вторични санкции за държави като Китай, Индия, Бразилия и Турция бяха заложени като правен механизъм за пълна икономическа изолация. Според публикации в Reuters и Bloomberg, прилагането на подобни норми практически би прекъснало достъпа на световните рафинерии до над 3 милиона барела суров петрол дневно.

Вместо автоматично задействане на клаузите, администрацията в Белия дом използва правото си на отсрочка. Причината? Инфлационният натиск в самите Съединени щати. В навечерието на междинните избори за Конгреса на 3 ноември, скокът в цените на дизеловото гориво на американските бензиностанции се оказва далеч по-непосредствен риск за управляващите, отколкото геополитическите декларации.

Механизмът на вторичните санкции и азиатският фактор

Спецификата на замразения пакет се състоеше в неговата автоматичност. При приемането му, чуждестранните финансови институции, обслужващи транзакции за руски нефтопродукти, трябваше служебно да загубят достъп до SWIFT и до съответните си сметки в щатски долари. По оценки на икономически аналитици, публикувани в Axios, това би поставило Ню Делхи и Пекин пред ултиматум: или незабавно прекратяване на енергийните доставки от Русия, или пълно изключване от доларовата клирингова система.

Пекин и Делхи обаче отдавна изградиха алтернативни канали за разплащане в юани и рупии, ползвайки търговски къщи в Дубай и Сингапур. Ако Вашингтон беше задействал санкциите с пълна сила, американското Министерство на финансите (Office of Foreign Assets Control - OFAC) щеше да се изправи пред необходимостта да наложи санкции срещу най-големите държавни банки на Китай и Индия. Подобен ход би предизвикал пълна дезорганизация на международната търговия. Затова Белият дом просто изтегли щепсела на собствения си проект.