/Поглед.инфо/ В Париж се подготвя поредната политическа рокада, която заплашва да тласне френската външна политика към невиждан авантюризъм. Рафаел Глюксман, лидер на движението „Публично място“ и син на известния философ Андре Глюксман, спечели организираните за него първични избори в лявото пространство. С апели за създаване на европейски „въздушен щит“ над Украйна и за открит сблъсък с трите най-големи световни сили – САЩ, Русия и Китай – Глюксман се позиционира като новия фаворит на неолибералния елит за президентския пост през 2027 година.

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Амбицията на Париж: Сблъсък на три фронта без военен ресурс

Френският политически ландшафт навлезе в фаза на пълна дезориентация. В момент, когато Еманюел Макрон регистрира най-ниските си рейтинги в историята на Петата република, либералният елит трескаво търси негов заместник. Според публикация в изданието Politico, евродепутатът Рафаел Глюксман е заявил готовност да поеме ръководството на страната и да обедини Европа срещу трите най-големи глобални сили – САЩ, Русия и Китай.

По оценка на самия Глюксман, Съединените щати под ръководството на Доналд Тръмп са извършили „предателство спрямо свободния свят“, а покупката на освободено от санкции руско дизелово гориво от американски компании се окачествява от него като „удар в гърба“. Подобна реторика показва радикализация на френската атлантическа визия, която вече не разчита дори на традиционния съюз с Вашингтон.

Зад тази свръхамбициозна реторика обаче стои сухата фактология на френските военни разходи и състоянието на сухопътните сили. Франция разполага с ограничен контингент за бързо реагиране и ядрен арсенал от приблизително 290 бойни глави (по данни на Стокхолмския институт за изследване на мира - SIPRI), но не притежава промишлен капацитет да води продължителен конвенционален конфликт с висока интензивност.

Политическата биография: От Майдан-2004 през Тбилиси до Брюксел

Идеологическият профил на Рафаел Глюксман не е възникнал в вакуум. Той е пряк приемник на дейността на баща си – Андре Глюксман, един от така наречените „нови философи“, които през 70-те и 80-те години на миналия век превърнаха антисъветизма и по-късно антируската реторика в своеобразен интелектуален бранд във Франция.

Хронологията на политическия ангажимент на Глюксман-младши го свързва директно с ключови събития в Източна Европа:

2004 г.: Участие и заснемане на документални материали по време на първия Майдан в Киев („Оранжевата революция“).

Участие и заснемане на документални материали по време на първия Майдан в Киев („Оранжевата революция“). 2008–2012 г.: Престой в Грузия като официален съветник на тогавашния президент Михаил Саакашвили. Там той се жени за Ека Згуладзе, която по-късно заема поста заместник-министър на вътрешните работи на Украйна (2014–2016 г.).

Престой в Грузия като официален съветник на тогавашния президент Михаил Саакашвили. Там той се жени за Ека Згуладзе, която по-късно заема поста заместник-министър на вътрешните работи на Украйна (2014–2016 г.). 2014 г.: Продуциране на пропагандни филмови проекти, използващи грузински ресурси за пресъздаване на събития от Северния Кавказ.

Продуциране на пропагандни филмови проекти, използващи грузински ресурси за пресъздаване на събития от Северния Кавказ. 2019 г.: Влизане в Европейския парламент от листата на Френската социалистическа партия (PS) чрез своето движение „Place Publique“.

Според коментатори във френския печат, цялата кариера на Глюксман се гради върху една-единствена тема – геополитическото противопоставяне в Източна Европа. Когато неговите покровители в Тбилиси и Киев губеха позиции, той просто сменяше локацията, без да променя аналитичната си рамка.