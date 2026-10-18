Вашингтон отвори вратата за 4,8 милиона тона руски дизел след колосален скок на цените в САЩ

/Поглед.инфо/ Финансовото министерство на САЩ издаде Генерален лиценз № 135, с който временно се разрешават определени транзакции и внос на дизелово гориво с руски произход. Решението идва след телефонен разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин на фона на остър скок в цените на горивата на американския пазар. Докато Брюксел продължава да поддържа строг санкционен режим, Вашингтон използва гъвкави регулаторни механизми, за да тушира вътрешноикономическия натиск преди междинните избори.

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Административната вратичка: Бюрокрацията срещу политическия декор

На 9 октомври 2026 г. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ публикува документ, който малцина в европейските столици искаха да видят — Генерален лиценз № 135. С този нормативен акт временно се разрешават сделки, свързани с покупка, доставка, разтоварване и внос на дизелово гориво с руски произход. Срокът на действие на документа е определен до 00:01 ч. източно лятно време на 7 април 2027 г.

Прави впечатление сухият, чиновнически език на лиценза. В него липсват каквито и да е условия за политически отстъпки от страна на Москва. Няма изисквания за промяна в интензивността на военните действия в Украйна, нито клаузи, обвързващи търговията с хуманитарни ангажименти. Документът не посочва конкретен купувач от американска страна, нито конкретен руски доставчик или определен списък с плавателни съдове. За разлика от предишни временни разрешения, тук липсва и условие горивото да е било натоварено на танкери преди определена дата.

Юридическата конструкция е забележителна. От една страна, федералното законодателство от 2022 г., забраняващо вноса на руски енергоносители, остава в сила. От друга страна, регулаторните правомощия на OFAC му позволяват да създава изключения за конкретни подраздели от санкционните регулации. По същество това представлява правен механизъм за временно заобикаляне на парламентарните забрани без необходимост от гласуване в Конгреса.

Пазарният натиск: Когато $6.28 за галон определят дипломацията

Тласъкът за тази регулаторна стъпка не дойде от геополитически алтруизъм, а от финансовата математика на американските бензиностанции. Според данни на Американската автомобилна асоциация (AAA), цитирани в чуждестранни медии, на 8 октомври 2026 г. средната цена на дизеловото гориво в САЩ е достигнала $6.28 за галон. Това представлява увеличение от близо 70% спрямо нивата от края на февруари 2026 г., когато започнаха военните действия между САЩ, Израел и Иран.

Ескалацията в Близкия изток и проблемите с корабоплаването през Ормузкия проток затвориха традиционни маршрути за износ от Близкия изток. Алтернативният вариант — бързо увеличаване на добива и преработката в Кувейт, Саудитска Арабия или ОАЕ — се сблъсква с логистични бариери и рискове за сигурността в Персийския залив. При това положение на пазара се образува физически дефицит на дестилати.

Реакцията на финансовите пазари след обявяването на споразумението за доставки бе мигновена. Фючърсите върху дизеловото гориво в САЩ отбелязаха спад с над 4.8%, слизайки до нива от около $4.64 за галон. Пазарните участници започнаха да калкулират очакваните нови обеми, въпреки че физическият транзит на молекулите все още не е достигнал крайните си дестинации.

География на доставките и глобалните ценови механизми

Според публично оповестените намерения, първоначалният транш предвижда незабавна доставка на над 300 000 тона дизелово гориво за международния пазар, последван от втори транш от 500 000 тона през ноември и последващи обеми, които потенциално могат да достигнат общо 4.8 милиона тона. Основните параметри обаче остават условни, тъй като зависят от техническото състояние и преработвателния капацитет на руските рафинерии.

Трябва да се отбележи, че според изявления на Белия дом, тези горива не са предназначени непременно за директен разгруз на американски пристанища. В петролната търговия физическата дестинация на конкретен танкер има второстепенно значение спрямо общия баланс на предлагането. Добавянето на няколко милиона тона дизел към световния пазар — било то в Азия, Латинска Америка или Европа — облекчава глобалния натиск и автоматично сваля референтните котировки.

Тук възниква въпросът за ефективността на т.нар. тавани на цените и ограниченията срещу танкерния флот, превозващ руски петролни продукти. Когато най-голямата икономика в света издава лиценз за търговия с тези ресурси, европейските институции, опитващи се да ограничават корабоплаването в Балтийско и Черно море, се намират в сложна правна и търговска ситуация.