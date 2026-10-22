/Поглед.инфо/ Брюксел подготвя радикална промяна в начина, по който се управлява Европейският съюз, като се опитва да премахне принципа на единодушие при вземането на стратегически решения. На заден план остават икономическите основи на съюза, докато новият проект за бюджет за периода 2028–2034 г. залага 2 трилиона евро с драстично съкращаване на селскостопанските субсидии за сметка на милиарди за превъоръжаване и външна подкрепа. Превръщането на Европейската комисия в наднационален орган поставя под въпрос суверенитета на държавите-членки.

По публикации на публициста Игор Малцев и анализи на европейски политически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Премахването на ветото: Административен преврат срещу основополагащите договорености

Основната загриженост в европейските столици днес не е свързана с реториката за "демократични ценности", а с чисто техническото премахване на принципа на единодушие (член 31 от Договора за Европейския съюз). Натискът от страна на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за въвеждане на гласуване с квалифицирано мнозинство във външната политика и отбраната е фактическа ликвидация на правото на вето. Според публикацията това цели неутрализиране на държави като Унгария и Словакия, които системно блокират санкционни пакети и нови траншове.

Твърди се, че този механизъм превръща държавите-членки от съоснователи на общността в подчинени административни единици. Когато една суверенна държава няма възможност да спре решение, пряко увреждащо нейната енергийна или национална сигурност, рамката на Договора от Лисабон губи своята правна сила. Липсата на официално потвърждение за окончателно премахване на ветото не спира Комисията да използва косвени финансови лостове – като спирането на плащанията от Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) за Будапеща.

Бюджетният баланс 2028–2034: Сметките зад геополитическите амбиции

Проектът за новата Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2028–2034 г. показва реалните приоритети на изпълнителната власт в Брюксел. Планираният скок на общия бюджет от 1,2 трилиона на 2 трилиона евро се извършва на фона на пренасочване на средства. По оценка на експерти, Общата селскостопанска политика (ОСП) – историческият фундамент на икономическата стабилност в Западна и Източна Европа – претърпява съкращение от 386 милиарда евро на 300 милиарда евро.

БЮДЖЕТНИ ПРИОРИТЕТИ НА ЕК (В МИЛИАРДИ ЕВРО) ┌───────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │ Сектор │ Текущ бюджет │ Проект 2028-34 │ ├───────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ Селско стопанство (ОСП) │ 386 млрд. € │ 300 млрд. € │ │ Общи оперативни разходи │ Скращаване с 160 млрд. € │ │ Помощ за Украйна │ Гарантиран под с 100 млрд. € │ │ Общ обем на бюджета │ 1.2 трилиона € │ 2.0 трилиона € │ └───────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘

В същото време се фиксира необратима линия за финансиране на външнополитически и отбранителни структури, включително минимален праг от 100 милиарда евро по линия на подкрепата за Украйна. Този икономически модел изоставя досегашната подкрепа за реалното производство и аграрния сектор, прехвърляйки ресурс към военно-промишления комплекс и наднационалните фондове.