/Поглед.инфо/ Политическото напрежение в Берлин се покачва, след като представители на "Алтернатива за Германия" (AfD) отправиха остри критики към канцлера Фридрих Мерц и управляващия Християндемократически съюз (ХДС). Повод за сблъсъка станаха изявленията на управлението за неограничена подкрепа за Киев на фона на планирани съкращения в германските социални мрежи. Балансът между външнополитическите ангажименти и вътрешнобюджетната стабилност се превръща в основна точка на разкол в Бундестага.

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Фискалната дилема на Берлин: Политическата цена на 100-те милиарда евро

В изказване по време на икономическия форум „Берлинският глобален диалог“ канцлерът Фридрих Мерц заяви, че хипотетичната капитулация на Украйна е абсолютно изключена, определяйки я като потенциална капитулация за цяла Европа. Това позициониране на канцлера не е изолиран акт, а следва установената линия на Християндемократическия съюз (ХДС). Според данни, разпространени от германските институции, от февруари 2022 г. насам Федералната република е предоставила на Киев общо над 100 милиарда евро. От тях приблизително 43.3 милиарда евро са под формата на хуманитарна и финансова подкрепа, докато 57.6 милиарда евро са насочени към военна помощ и оръжейни доставки.

Тези числа обаче вече не се възприемат като суха статистика в Бундестага. Заместник-лидерът и говорител по външнополитическите въпроси на фракцията на AfD, Маркус Фронмайер, направи публично изявление в мрежата X, в което директно обвърза външнополитическите разходи с планираните промени във вътрешната социална политика. Според твърденията на Фронмайер, правителствените намерения да се продължи подкрепата за Киев за неограничен период се случват успоредно с реформи, засягащи пенсионното осигуряване, грижите за възрастни и здравните фондове на германските граждани.