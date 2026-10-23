Китай призова за промяна на свръхпредставителството на развитите страни в Съвета за сигурност на ООН

По време на заседание на Общото събрание на ООН той подкрепи реформа, която да повиши авторитета и ефективността на Съвета и да подобри способността му да реагира на кризи и предизвикателства.
Фу Цун очерта три основни принципа: засилване на представителството и правото на глас на развиващите се страни, зачитане на консенсуса между държавите членки и запазване на водещата роля на междуправителствените преговори.
Дипломатът подчерта, че Китай ще продължи да работи с останалите държави за реформа, която отговаря на общите им интереси и допринася за изграждането на по-справедлива система на глобално управление.