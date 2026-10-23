Китай призова за промяна на свръхпредставителството на развитите страни в Съвета за сигурност на ООН

/Поглед.инфо/ Китайският постоянен представител в ООН Фу Цун заяви на 22 октомври, че основната цел на реформата на Съвета за сигурност трябва да бъде преодоляването на свръхпредставителството на развитите държави.

По време на заседание на Общото събрание на ООН той подкрепи реформа, която да повиши авторитета и ефективността на Съвета и да подобри способността му да реагира на кризи и предизвикателства.

Фу Цун очерта три основни принципа: засилване на представителството и правото на глас на развиващите се страни, зачитане на консенсуса между държавите членки и запазване на водещата роля на междуправителствените преговори.

Дипломатът подчерта, че Китай ще продължи да работи с останалите държави за реформа, която отговаря на общите им интереси и допринася за изграждането на по-справедлива система на глобално управление.