Чернобил: проф. Янко Янев - учен, измервал радиацията в България, проговаря след 40 години!

/Поглед.инфо/ Може ли България да остане без атомна енергетика, докато политиците обещават енергийно бъдеще? Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с проф. Янко Янев се поставят въпросите, от които зависи съдбата на българската индустрия. Защо АЕЦ „Белене“ продължава да бъде замразена? Какви рискове крие забавянето на новите мощности в „Козлодуй“? Могат ли соларите и батериите да гарантират стабилността на електроенергийната система? Разговаря се и за премълчаните политически последици от Чернобил, опасността около Запорожката АЕЦ и цената, която Европа плаща за десетилетия ядрено бездействие.

26.10.2026 18:00