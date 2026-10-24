#Чернобил #ЯнкоЯнев #България #ЯдренаЕнергетика #Радиация #СССР #АтомнаЕнергия #ПогледИнфо #ГеоргиСтънгулиев #Конкретно
Чернобил: проф. Янко Янев - учен, измервал радиацията в България, проговаря след 40 години!
/Поглед.инфо/ Какво действително се случи с България след Чернобил? Кой знаеше за радиоактивното замърсяване, какво установиха българските учени и защо не бяха предприети дори най-простите защитни мерки? Георги Стамболиев разговаря с проф. Янко Янев – човек, участвал лично в измерванията след катастрофата. Пред камерата той показва историческа компютърна разпечатка от последните минути преди взрива. Разговор за опасностите, политическото мълчание, манипулациите със страха и огромните последствия за европейската ядрена енергетика. История, която продължава да определя бъдещето ни.
Още от България
Ядреното самоубийство на България! Проф. Янко Янев разкрива цената на политическите решения
/Поглед.инфо/ Може ли България да остане без атомна енергетика, докато политиците обещават енергийно бъдеще? Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с проф. Янко Янев се поставят въпросите, от които зависи съдбата на българската индустрия. Защо АЕЦ „Белене“ продължава да бъде замразена? Какви рискове крие забавянето на новите мощности в „Козлодуй“? Могат ли соларите и батериите да гарантират стабилността на електроенергийната система? Разговаря се и за премълчаните политически последици от Чернобил, опасността около Запорожката АЕЦ и цената, която Европа плаща за десетилетия ядрено бездействие.26.10.2026 18:00
България след първия тур: кризата на политическото представителство е по-дълбока от изборните резултати
/Поглед.инфо/ Първият тур на президентските избори постави въпрос, далеч по-сериозен от това кой ще влезе в президентството. Защо толкова много българи отказват да участват в определянето на политическото бъдеще на страната? Зад ниската активност се очертава продължителна криза на доверието, на политическото представителство и на способността на държавата да защитава националния интерес. Разговорът за изборните проценти постепенно се превръща в разговор за състоянието на България.26.10.2026 08:10
Изборен шок! България отказа да гласува, а социолозите се провалиха!
/Поглед.инфо/ Изборната нощ постави България пред въпроси, на които политиците дължат отговори! Защо толкова малко граждани отидоха до урните? Как прогнозите за огромна преднина се сблъскаха с оспорвана надпревара? Кой ще реши балотажа и каква ще бъде ролята на ГЕРБ и ДПС? В специалното студио Георги Стамболиев разговаря с Румен Петков, проф. ген.-майор Румен Ралчев и Валери Жаблянов. Обсъждат се социологическите прогнози, политическите зависимости, войната, националната сигурност и бъдещето на президентската институция. Един остър разговор за изборите и състоянието на българската държава!26.10.2026 07:15
Журналистика или престъпление: Правна квалификация за екшъна на Соня Колтуклиева срещу Михаела Доцова
/Поглед.инфо/ Инцидентът от 22 октомври 2026 г. между журналистката Соня Колтуклиева и председателя на Народното събрание Михаела Доцова повдига ключови въпроси за границите на медийната свобода, държавния протокол и наказателната отговорност. Настоящият правен анализ разкрива защо физическото посегателство върху служебния автомобил на НСО, комбинирано с агресивен императивен тон, надхвърля рамките на „дребното хулиганство“ и подлежи на съдебно преследване по чл. 325 и чл. 143 от Наказателния кодекс.26.10.2026 05:55
🔴 ПЪРВИЯТ ТУР Е КЪМ СВОЯ КРАЙ. ГОЛЯМАТА ПОЛИТИЧЕСКА БИТКА ТЕПЪРВА ЗАПОЧВА!
/Поглед.инфо/ Първият тур приключи, но истинската битка за президентския пост тепърва започва! Кой излезе победител, кой претърпя политическо поражение и какви изненади поднесоха избирателите? Какво се крие зад резултатите и кой има реални шансове на балотажа? Ще промени ли президентският вот политическото бъдеще на България? Тази вечер от 20:00 ч. Георги Стамболиев разговаря на живо с Румен Петков, Валери Жаблянов и проф. ген.-майор Румен Ралчев. Остри оценки, политически прогнози и анализ на изборната нощ, без удобни въпроси и предварително написани отговори!25.10.2026 07:47
Има ли борбата с олигархията почва у нас?
/Поглед.инфо/ Парцелирани печеливши сектори, политически чадъри и цени, които все по-тежко натискат джоба на българския гражданин. Въпреки гръмките обещания за разчистване на наследените корупционни схеми, реалността показва, че олигархичният модел остава недокоснат. Дали борбата с порочните практики се изчерпва с няколко показни акта, или истинската битка за държавата тепърва предстои на местните избори?24.10.2026 04:58
Европоплювковци! Българските евродепутати срещу националния интерес - сервилност към Брюксел или политическо късогледство!?
/Поглед.инфо/ Докато Европа се подготвя за военни сценарии, по-голямата част от българските евродепутати изпратиха ултимативно писмо до премиера Радев с искане за пълно подчинение на брюкселския диктат. В стремежа си да запазят личните си привилегии и благосклонността на Урсула фон дер Лайен, родните представители демонстрират пълно незачитане на националния интерес и мирните нагласи на българския народ.23.10.2026 05:13
Проф. Нако Стефанов: България може да изчезне! Войната отвън и катастрофата отвътре ни довършват!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Може ли България да преживее още една национална катастрофа? И кой ще остане да живее тук след 20–30 години? В този разговор с проф. Нако Стефанов поставям въпросите, от които политиците предпочитат да бягат. Черно море се превръща в опасна зона, демографският срив обезлюдява страната, а данъчната система задълбочава социалното неравенство. Проф. Стефанов предлага радикален изход: България – зона на мира, активен неутралитет, нова индустриализация, данъчна революция и държавна подкрепа за младите семейства. Има ли още време да спасим България?22.10.2026 18:00