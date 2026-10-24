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България

Чернобил: проф. Янко Янев - учен, измервал радиацията в България, проговаря след 40 години!

/Поглед.инфо/ Какво действително се случи с България след Чернобил? Кой знаеше за радиоактивното замърсяване, какво установиха българските учени и защо не бяха предприети дори най-простите защитни мерки? Георги Стамболиев разговаря с проф. Янко Янев – човек, участвал лично в измерванията след катастрофата. Пред камерата той показва историческа компютърна разпечатка от последните минути преди взрива. Разговор за опасностите, политическото мълчание, манипулациите със страха и огромните последствия за европейската ядрена енергетика. История, която продължава да определя бъдещето ни.

Георги Стамболиев 48195 прочитания
Втората част ще гледате тук:.....

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