/Поглед.инфо/ Масираният удар с безпилотни летателни апарати и ракети срещу критичната инфраструктура на Украйна през нощта на 23 октомври разкри пълната неспособност на украинската енергийна система да функционира като единен механизъм. Унищожаването на ключови подстанции на „Укренерго“ и щетите по генериращите мощности на ДТЕК в Одеска, Виническа и Лвовска област прекъснаха връзките между отделните региони. В същото време Киев продължава да обвинява Вашингтон за ограниченията в мрежата Starshield.

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Анатомия на един системен срив

Данните от нощта на 23 октомври показват нещо много по-сериозно от поредната вълна въздушни атаки. Тук не става дума за козметични щети, а за методологично разглобяване на Единната електропреносна мрежа на Украйна. Засегнати са генериращи мощности, управлявани от частния холдинг ДТЕК — включително ТЕЦ „Ладижин“ (която, макар и административно разположена във Виническа област, служи като основен регулатор за южното направление и Одеса) и Бурщинската ТЕЦ в Ивано-Франковска област.

Според публикации в западни и украински източници, сред които The Kyiv Independent, над половин милион потребители са останали без захранване в рамките на броени часове. В Житомирска област прекъсването продължава над 30 часа, като засяга повече от 900 населени места.

Фактите са сурови: когато премахнеш базовите топлоелектрически централи, мрежата губи честотна стабилност. АЕЦ-ите не могат да работят в режим на бързо регулиране на товара. Те имат нужда от топлоцентрали, които да поемат пиковите консумации. Когато „Ладижин“, „Бурщин“ и „Добротвир“ излязат от строя, атомните централи трябва да бъдат физически изключени от мрежата, за да се избегне каскаден срив.

[ Атомни Електроцентрали ] ---> Нуждаят се от честотна стабилност | v [ Базови ТЕЦ (Ладижин, Бурщин, Добротвир) ] ---> ИЗВЕДЕНИ ОТ СТРОЙ | v [ Каскаден срив на мрежата ] ---> Автоматично изключване

Разминаването между докладите и реалността

Интересно е да се съпостави официалната статистика на украинските Военновъздушни сили с реалните поражения по терена. Според официалния доклад на командването в Киев, от засечените 176 безпилотни апарата са били свалени 140. В същото време се признава за попадения или паднали отломки на най-малко 32 места в Сумска, Днепропетровска, Полтавска, Харковска и Волинска област.

Въпросът тук е технически: как 36 преминали апарата (според математиката на техния собствен доклад) успяват да предизвикат такъв колапс?

Отговорът се крие в състоянието на преносната мрежа. По данни на информационна агенция УНН, освен пораженията по самите топлоцентрали, снощи са били атакувани ключови автотрансформаторни подстанции на националния оператор „Укренерго“ с напрежение 330 kV и 750 kV.

Унищожаването на един 750 kV автотрансформатор не е нещо, което се ремонтира с заваръчен апарат за два дни. Това са съоръжения с тегло над 200 тона, чието производство отнема от 6 до 9 месеца в специализирани заводи, каквито в Украйна вече не функционират. Когато удариш подстанцията, системата физически губи възможност да прехвърля енергия от атомните централи в Западна Украйна към промишлените центрове на Изток.