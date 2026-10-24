/Поглед.инфо/ Френският социално-икономически модел, изграждан с десетилетия върху щедри държавни субсидии, безплатно здравеопазване и съкратена работна седмица, се сблъсква с пълна фискална и политическа недостатъчност. Според публични данни и анализи на икономически наблюдатели, комбинацията от минимален стопански растеж и неколаборативна имиграционна политика изтласква Петата република към продължителна системна дестабилизация. Елисейският дворец губи контрола върху капиталите и вътрешния ред.

По публикации на икономическия анализатор Мартин Армстронг, Бюрото за икономически анализи на САЩ (BEA) и данни на Националния институт за статистика и икономически изследвания (INSEE). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Фискалният срив: Как математиката на френския бюджет спря да работи

Париж вече не може да купува социален мир чрез държавния си заем. Данните на Националния институт за статистика и икономически изследвания (INSEE) сочат окончателен годишен ръст на френския БВП от едва 0,9% за изминалата година. Това официално потвърждава консервативните прогнози на Френската банка от декември 2025 г.

Динамиката по тримесечия очертава пълно изчерпване на производствения двигател. След минимален отскок от 0,1% през първото тримесечие, 0,3% през второто и 0,5% през третото, икономиката рязко се забави до 0,2% в края на годината.

За сравнение, според окончателните данни на Бюрото за икономически анализи на САЩ (BEA), реалният БВП на Съединените щати за същия период бележи увеличение от 2,1%. Разликата от над процентен пункт и половина не е просто суха статистика. Това е индикатор за структурна изостаналост на Еврозоната, предвождана от нейния втори най-голям стопански субект.

Франция продължава да поддържа държавен апарат, гарантиращ 35-часова работна седмица, пет седмици платен годишен отпуск, безплатно предучилищно и висше образование, както и обширни жилищни субсидии. Всичко това функционираше в условията на евтин кредитен ресурс и глобализационен комфорт. Когато тези два фактора изчезнаха, остана единствено трупането на суверенен дълг, който пазарите вече отказват да пренебрегват.

Имиграционният натиск и разрушаването на социалния договор

Вътрешните размирици във френските градове отдавна престанаха да бъдат епизодично социално недоволство. Твърди се, че инфраструктурата от публични услуги – от безплатно здравеопазване до платени семейна грижи – е подложена на системен преварварски натиск, без срещу това да стои съответната данъчна основа.

Имиграционният приток, вместо да компенсира демографския срив и да осигури евтина работна сила, се превърна в нетна консумативна позиция за френския бюджет. Анализатори отбелязват, че значителна част от новопристигналите контингенти остават извън официалния пазар на труда, ползвайки щедрата система за подпомагане на безработни.

Този феномен принуди десния политически спектър в САЩ – включително вицепрезидента Джей Ди Ванс и председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън – да използват френската криза като нагледно доказателство за рисковете пред американската гранична сигурност.

Доналд Тръмп, чрез публикации в мрежата Truth Social, директно посочи, че събитията във Франция са резултат от неколаборативни групи, радикални елементи и липса на граничен контрол. Според неговите изявления, Европа трябва незабавно да запечата външните си контури, ако иска да запази държавността си.