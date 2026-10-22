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Поглед към Китай

Си Дзинпин: Историческият опит помага на Китай да преодолява трудностите и да се развива

/Поглед.инфо/ На 22 октомври в Пекин се състоя честване по повод 90-ата годишнина от края на Дългия поход на Китайската работническо-селска червена армия.

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Си Дзинпин: Историческият опит помага на Китай да преодолява трудностите и да се развива
Източник: 38picres.cgtn.com
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В речта си председателят Си Дзинпин подчерта, че съхраняването на историческата памет е важно за изграждането на бъдещето.

Той определи Дългия поход като събитие с голямо значение за историята на Китайската комунистическа партия, държавата и армията, което е оказало трайно влияние върху развитието на страната.

Си Дзинпин заяви, че изучаването на историята позволява да се извличат поуки и да се черпят сили за справяне с бъдещите предизвикателства. По думите му духът на Дългия поход продължава да бъде източник на вдъхновение за преодоляване на трудностите.

Китайският лидер посочи още, че Китай продължава усилията си за изграждане на модерна социалистическа държава и за постигане на целите, свързани със стогодишнината от основаването на Китайската народна република. Той заяви, че Китай възнамерява да продължи модернизацията си като основен път към националното развитие.

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