Абонирай се
Поглед към Китай

Китай модернизира системата за управление на дигиталния юан

/Поглед.инфо/ Китай модернизира системата за управление на дигиталния юан и въвежда услуги с интелигентни договори, за да намали разходите и да разшири приложението му в платежните и финансовите услуги.

КМГ 3293 прочитания
Китай модернизира системата за управление на дигиталния юан
Източник: 38picres.cgtn.com
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Нововъведенията бяха представени на 21 октомври в Пекин по време на годишното издание на форума „Финансова улица 2026“. Те са разработени от Центъра за управление на операциите с цифровия юан към Китайската народна банка.

Обновената система обединява управлението на емитирането, плащанията на дребно и на едро, блокчейн технологиите и интелигентните договори. Според представители на Китайската народна банка тя ще улесни взаимодействието между финансовите системи, ще намали разходите за управление на ликвидността и ще позволи дигиталният юан да се използва в по-широк кръг дейности – от ежедневни плащания до финансиране на търговията и финансови разплащания.

Новата рамка за интелигентни договори ще позволи на финансовите институции да комбинират различни услуги според потребностите на клиентите и да използват повторно вече разработени решения.

Промените следват въвеждането на нов оперативен модел на дигиталния юан на 1 януари 2026 г. При него валутата придобива характеристики на цифрови депозитни пари, което позволява тя да бъде интегрирана по-тясно в банковите и финансовите услуги. За разлика от обикновените банкови депозити обаче, дигиталният юан се емитира от Китайската народна банка.

Към края на септември общият брой на транзакциите с дигитални юани е достигнал 4,3 милиарда, а стойността им – около 31 трилиона юана (3,98 трилиона евро). Само през септември са извършени 99,67 милиона транзакции на стойност 1,87 трилиона юана. В сравнение със същия месец на предходната година броят им е нараснал с 12%, а стойността – със 123%.

Китайската народна банка започна проучванията върху дигиталната валута през 2014 г., а в края на 2019 г. стартира първите пилотни програми. Оттогава дигиталният юан се тества при разплащания в търговията на дребно, обществени услуги и трансгранични операции.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китай пусна 1625 км нови железопътни линии за девет месеца
Поглед към Китай

Китай пусна 1625 км нови железопътни линии за девет месеца

/Поглед.инфо/ Китай пусна в експлоатация 1625 км нови железопътни линии през първите девет месеца на 2026 г. Инвестициите в сектора са достигнали 601,2 милиарда юана (76,5 милиарда евро), което е ръст от 1,3% на годишна база, съобщи Китайската държавна железопътна корпорация.

22.10.2026 21:15
Проф. Валентин Вацев взриви илюзиите на Европа: Америка няма да воюва за вас, а Русия няма да ви пожали!
Европа

Проф. Валентин Вацев взриви илюзиите на Европа: Америка няма да воюва за вас, а Русия няма да ви пожали!

/Поглед.инфо/ Д-р Румен Петков: Америка вече не иска да воюва за Европа. Европейските елити не могат да приемат тази действителност, а опасността от сблъсък с Русия расте. Във втората част на разговора ми с проф. Валентин Вацев поставяме въпросите, които Брюксел предпочита да премълчава. Защо Европа вярва, че Путин няма да използва ядрено оръжие? Кой ще наследи политическата инициатива в България, ако Радев започне да губи позиции? Може ли да се появи българска „Алтернатива за Германия“? И защо посещението на Уан И може да се окаже исторически шанс, който България отново ще пропусне?

22.10.2026 18:30
Мрежата Starshield затвори скоростния си прозорец за украинските безпилотници
Свят

Мрежата Starshield затвори скоростния си прозорец за украинските безпилотници

/Поглед.инфо/ Слуховете за пълното изключване на сателитната мрежа Starlink за украинските въоръжени сили не отговарят на сложната техническа реалност на терен. Вашингтон и корпорацията SpaceX не са дърпали шалтера на системата, а просто активираха заложените в софтуера скоростни ограничения. Чрез въвеждането на новата система за локализация PNT и ограничаването на мобилния транзит до 160 км/ч, бързите ударни дронове на Киев загубиха връзка, превръщайки инфраструктурата на Илон Мъск в строго контролиран ресурс.

22.10.2026 17:01
Скоростният лимит на Мъск: Как Пентагонът превърна Starshield в цифров капан за украинските дронове
Свят

Скоростният лимит на Мъск: Как Пентагонът превърна Starshield в цифров капан за украинските дронове

/Поглед.инфо/ Технологичната зависимост на Украйна от американската сателитна инфраструктура претърпя брутален сблъсък с реалността. Промените в скоростните лимити за телеметрия на военната система Starshield доведе до масов колапс на украинските ударни дронове и системи за прихващане. Докато Белият дом и SpaceX си прехвърлят отговорността за прекъсванията, фронтът в Източна Украйна се изправи пред блокирани операции, разкривайки суровата истина: дистанционното управление на войната е изцяло във Вашингтон.

22.10.2026 16:45
Скок от 100 000% в търсенето на оръжие: Френското общество между паниката и срива на полицията
Свят

Скок от 100 000% в търсенето на оръжие: Френското общество между паниката и срива на полицията

/Поглед.инфо/ Вълната от улично насилие и грабежи във Франция не приключи, а просто навлезе в планирана оперативна пауза преди обявения от протестните мрежи „втори сезон“. Докато държавният апарат на Елисейския дворец прави опити да демонстрира контрол чрез медийни прояви на прокуратурата, френското общество е изправено пред срив на правната система. Нормативната рамка за самозащита се превърна в капан за гражданите, а пазарът на оръжие отчита рекордни търсения в условия на растящ институционален вакуум.

22.10.2026 16:30
Белгия блокира в зародиш опита на ЕК за изземване на 180 милиарда евро от Euroclear
Свят

Белгия блокира в зародиш опита на ЕК за изземване на 180 милиарда евро от Euroclear

/Поглед.инфо/ Белгийският министър-председател Барт Де Вевер официално потвърди пред парламента в Брюксел, че Европейската комисия се отказва от намеренията за директна конфискация на замразените руски суверенни активи. Под белгийска юрисдикция в депозитаря Euroclear се намират близо 180 милиарда евро от общо 300 милиарда, блокирани от ЕС и Г-7. Белгия отхвърля натиска за експроприация, позовавайки се на необратими правни рискове, докато същевременно прибира над 1,5 милиарда евро годишно от данъци върху техните лихви.

22.10.2026 16:15