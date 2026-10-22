/Поглед.инфо/ Китай модернизира системата за управление на дигиталния юан и въвежда услуги с интелигентни договори, за да намали разходите и да разшири приложението му в платежните и финансовите услуги.

Нововъведенията бяха представени на 21 октомври в Пекин по време на годишното издание на форума „Финансова улица 2026“. Те са разработени от Центъра за управление на операциите с цифровия юан към Китайската народна банка.

Обновената система обединява управлението на емитирането, плащанията на дребно и на едро, блокчейн технологиите и интелигентните договори. Според представители на Китайската народна банка тя ще улесни взаимодействието между финансовите системи, ще намали разходите за управление на ликвидността и ще позволи дигиталният юан да се използва в по-широк кръг дейности – от ежедневни плащания до финансиране на търговията и финансови разплащания.

Новата рамка за интелигентни договори ще позволи на финансовите институции да комбинират различни услуги според потребностите на клиентите и да използват повторно вече разработени решения.

Промените следват въвеждането на нов оперативен модел на дигиталния юан на 1 януари 2026 г. При него валутата придобива характеристики на цифрови депозитни пари, което позволява тя да бъде интегрирана по-тясно в банковите и финансовите услуги. За разлика от обикновените банкови депозити обаче, дигиталният юан се емитира от Китайската народна банка.

Към края на септември общият брой на транзакциите с дигитални юани е достигнал 4,3 милиарда, а стойността им – около 31 трилиона юана (3,98 трилиона евро). Само през септември са извършени 99,67 милиона транзакции на стойност 1,87 трилиона юана. В сравнение със същия месец на предходната година броят им е нараснал с 12%, а стойността – със 123%.

Китайската народна банка започна проучванията върху дигиталната валута през 2014 г., а в края на 2019 г. стартира първите пилотни програми. Оттогава дигиталният юан се тества при разплащания в търговията на дребно, обществени услуги и трансгранични операции.