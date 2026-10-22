Традиционната китайска медицина разширява присъствието си по света

Наскоро бе публикуван нов том мащабния национален проект „Китайска медицинска съкровищница“. Изданието, посветено на вътрешните болести, е част от най-голямата инициатива за събиране, проучване и редактиране на древни медицински текстове, предприета в Китай след основаването на Китайската народна република. Отделните томове се подготвят и издават поетапно.

Междувременно Китай разширява международното сътрудничество в областта на здравеопазването. Традиционната китайска медицина вече се практикува или е представена в 196 държави, а в страни партньори по инициативата „Един пояс, един път“ са създадени 30 центъра за такава медицина.

Пекин разглежда традиционната медицина и като средство за укрепване на културните връзки и взаимното опознаване между цивилизациите. Според китайската страна разширяването на международния обмен в тази област допринася и за изграждането на общност със споделена отговорност за здравето на човечеството.