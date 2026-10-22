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Свят

Вашингтон готви рокада в Йерусалим: Тръмп налага Айзенкот и дава на Нетаняху 24 месеца за оттегляне

/Поглед.инфо/ Предстоящите парламентарни избори в Израел на 27 октомври за пореден път изправят страната пред риска от политическа патова ситуация. Според информация на израелски медии и дипломатически източници, Вашингтон вече подготвя план за сформиране на кабинет на националното единство. Схемата предвижда ограничаване на мандата на Бенямин Нетаняху до две години и постепенното му заменяне от лидера на партия „Яшар“ Гади Айзенкот, с което Белият дом цели да изолира радикалните крила в Кнесета и да преформатира регионалната си стратегия.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 15796 прочитания
Вашингтон готви рокада в Йерусалим: Тръмп налага Айзенкот и дава на Нетаняху 24 месеца за оттегляне
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По публикации на израелски медии, Newsmax и дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сделката за ротацията и сметките на Белия дом

Парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври, по всичко изглежда няма да произведат чисто партийно мнозинство. Нито управляващият блок около партия „Ликуд“, нито фрагментираната опозиция разполагат с необходимия ресурс от 61 депутати за самостоятелно управление. В тази ситуация от Вашингтон идват индикации за директна дипломатическа намеса. Според публикации в израелския печат, позоваващи се на източници от американската администрация, на масата е поставен проект за двупартийно правителство на националното единство.

Формулата, която се обсъжда, включва споделяне на премиерския пост. Бенямин Нетаняху да запази поста за период от 24 месеца, но с силно окастрени правомощия, след което да преотстъпи властта на лидера на партия „Яшар“ и бивш началник на Генералния щаб Гади Айзенкот. Сходни ротационни модели вече бяха прилагани в израелската история — например споразумението между Шимон Перес и Ицхак Шамир през 80-те години или коалицията „Бенет-Лапид“ от 2021 г. Разликата днес е, че инициативата идва с външен натиск от САЩ.

Съдебните казуси и ролята на президентската институция

Основна пречка пред подобна конструкция остават висящите наказателни производства срещу Нетаняху за корупция, измама и злоупотреба с доверие (Дела 1000, 2000 и 4000). Твърди се, че американските посредници опитват да ангажират президента на Израел Исак Херцог с правна формула за амнистия или конституционно помилване, която да влезе в сила след окончателното оттегляне на Нетаняху от политиката.

Засега няма публично потвърждение от канцеларията на Херцог, че той е поел такъв ангажимент. Подобен ход би предизвикал сериозни правни спорове във Върховния съд на Израел (Багац). В същото време американският посланик в Израел Майк Хъкаби поддържа интензивни контакти с представители на партия „Яшар“. Макар от Държавния департамент официално да заявяват, че спазват неутралитет спрямо изборния процес, дипломатическите действия показват ясно предпочитание към премахване на крайнодесните елементи от бъдещия кабинет.

Публичната реторика на Тръмп и преоценката на Биби

В интервю за телевизия Newsmax от 16 октомври президентът Доналд Тръмп подчерта, че поддържа равноотдалеченост от израелските политически субекти, декларирайки иронично, че „не вярва на никого“. Тази позиция представлява значително отклонение от предишния му курс, когато Белият дом изразяваше открита подкрепа за Нетаняху преди всеки изборен цикъл. В същото интервю Тръмп заяви, че ако се кандидатира в Израел, би получил „99% от гласовете“, а за опозиционния лидер Айзенкот коментира кратко, че „не е чувал нищо лошо за него“.

Промяната в тона показва, че Нетаняху вече не се разглежда във Вашингтон като незаменим стратегически партньор, а по-скоро като източник на нестабилност. Политическото му оцеляване, което през последните години зависи изцяло от коалицията с крайнодесни и ултраортодоксални формации, ограничава възможностите на САЩ за маневриране в Близкия изток.

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