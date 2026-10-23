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Свят

Милиард долара в земята: Как Русия стана вторият най-голям доставчик на торове за САЩ

/Поглед.инфо/ Американският аграрен сектор се намира пред сериозен изпит, принуждавайки Вашингтон да търси Прагматични решения извън досегашната санкционна рамка. Въпреки политическия натиск, САЩ засилват вноса на жизненоважни суровини от Русия, като за първите пет месеца на 2026 г. сумата надхвърля един милиард долара. Търговските данни показват сериозни зависимости в критични сектори, където алтернативни доставки от Близкия изток или Азия се оказват трудно осъществими на близки цени.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 23686 прочитания
Милиард долара в земята: Как Русия стана вторият най-голям доставчик на торове за САЩ
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Прагматизмът на Белия дом пред аграрен колапс

Администрацията във Вашингтон официално поддържа курса на икономически натиск, но реалността в американските щати от Царевичния пояс (Corn Belt) налага съвсем друг ритъм. Отменените мита върху фосфатните съединения и спешните сондажи на специалния пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург са признак за сериозен дефицит. Твърди се, че времето за дипломатически маневри изтича предвид наближаващите критични пролетни сеитби.

Американските митнически регистри за периода януари – май 2026 г. фиксират рекорд: над 1,05 милиарда долара, платени за руски азотни и калиеви състави. Това представлява ръст от почти 30% спрямо 806,4 милиона долара за същия период на предходната година.

По данни на пазарни източници, Русия стабилно държи второто място сред износителите за САЩ, отстъпвайки единствено на Канада ($1,8 милиарда) и изпреварвайки Саудитска Арабия ($318,3 милиона).

Близкият изток, Пекин и капанът на суровините

Анализът на глобалната логистика показва, че кризата в САЩ не е възникнала в вакуум. Три фактора блокираха алтернативите пред американските фермери:

  • Кризата в Ормузкия проток: Военно-морската нестабилност в региона затвори маршрутите за сурова сяра – ключов компонент за фосфатния синтез.
  • Забраната от Пекин: Китайското Министерство на търговията удължи мораториума върху износа на карбамид и фосфати поне до края на август 2026 г., за да защити вътрешните си цени.
  • Ценовата ножица: Скокът в цената на дизеловото гориво в САЩ направи вътрешния транспорт на торове прекалено скъп за крайния производител.

Според оценки на Федералната търговска комисия (FTC) на САЩ, цените на основните торове са се повишили с над 33% от началото на годината. Това провокира официално разследване за възможно ценово споразумение между местните дистрибутори, но разследването не може да запълни физическия липсващ тон на пазара.

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