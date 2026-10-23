Милиард долара в земята: Как Русия стана вторият най-голям доставчик на торове за САЩ

Прагматизмът на Белия дом пред аграрен колапс
Администрацията във Вашингтон официално поддържа курса на икономически натиск, но реалността в американските щати от Царевичния пояс (Corn Belt) налага съвсем друг ритъм. Отменените мита върху фосфатните съединения и спешните сондажи на специалния пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург са признак за сериозен дефицит. Твърди се, че времето за дипломатически маневри изтича предвид наближаващите критични пролетни сеитби.
Американските митнически регистри за периода януари – май 2026 г. фиксират рекорд: над 1,05 милиарда долара, платени за руски азотни и калиеви състави. Това представлява ръст от почти 30% спрямо 806,4 милиона долара за същия период на предходната година.
По данни на пазарни източници, Русия стабилно държи второто място сред износителите за САЩ, отстъпвайки единствено на Канада ($1,8 милиарда) и изпреварвайки Саудитска Арабия ($318,3 милиона).
Близкият изток, Пекин и капанът на суровините
Анализът на глобалната логистика показва, че кризата в САЩ не е възникнала в вакуум. Три фактора блокираха алтернативите пред американските фермери:
- Кризата в Ормузкия проток: Военно-морската нестабилност в региона затвори маршрутите за сурова сяра – ключов компонент за фосфатния синтез.
- Забраната от Пекин: Китайското Министерство на търговията удължи мораториума върху износа на карбамид и фосфати поне до края на август 2026 г., за да защити вътрешните си цени.
- Ценовата ножица: Скокът в цената на дизеловото гориво в САЩ направи вътрешния транспорт на торове прекалено скъп за крайния производител.
Според оценки на Федералната търговска комисия (FTC) на САЩ, цените на основните торове са се повишили с над 33% от началото на годината. Това провокира официално разследване за възможно ценово споразумение между местните дистрибутори, но разследването не може да запълни физическия липсващ тон на пазара.