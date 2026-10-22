Китай пусна 1625 км нови железопътни линии за девет месеца

/Поглед.инфо/ Китай пусна в експлоатация 1625 км нови железопътни линии през първите девет месеца на 2026 г. Инвестициите в сектора са достигнали 601,2 милиарда юана (76,5 милиарда евро), което е ръст от 1,3% на годишна база, съобщи Китайската държавна железопътна корпорация.

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На 28 септември бяха открити четири нови участъка от високоскоростната мрежа, които подобряват транспортните връзки между провинциите Хъбей, Хънан, Шаанси, Хубей и Хейлундзян.

В края на 2025 г. общата дължина на железопътните линии в експлоатация в Китай е достигнала 165 000 км, включително над 50 000 км високоскоростни линии. Целта е мрежата за високоскоростни влакове да нарасне до 70 000 км до 2035 г.

Търсенето на железопътни превози също се увеличава. През първите девет месеца на годината пътническите пътувания с влак са достигнали рекордните 3,71 милиарда, с 4,8% повече спрямо същия период на 2025 г.

Китай планира до 2030 г. да развие система за технологични иновации в железопътния сектор. Сред приоритетите са високоскоростни влакове, развиващи 400 км/ч, и технологии за магнитна левитация със скорост до 600 км/ч.