Китай пусна 1625 км нови железопътни линии за девет месеца

На 28 септември бяха открити четири нови участъка от високоскоростната мрежа, които подобряват транспортните връзки между провинциите Хъбей, Хънан, Шаанси, Хубей и Хейлундзян.
В края на 2025 г. общата дължина на железопътните линии в експлоатация в Китай е достигнала 165 000 км, включително над 50 000 км високоскоростни линии. Целта е мрежата за високоскоростни влакове да нарасне до 70 000 км до 2035 г.
Търсенето на железопътни превози също се увеличава. През първите девет месеца на годината пътническите пътувания с влак са достигнали рекордните 3,71 милиарда, с 4,8% повече спрямо същия период на 2025 г.
Китай планира до 2030 г. да развие система за технологични иновации в железопътния сектор. Сред приоритетите са високоскоростни влакове, развиващи 400 км/ч, и технологии за магнитна левитация със скорост до 600 км/ч.