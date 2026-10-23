Китайската iFlytek пусна отворен езиков модел, разработен върху изцяло местна изчислителна инфраструктура

/Поглед.инфо/ Китайската технологична компания iFlytek представи и публикува с отворен код големия езиков модел Spark-X2.6, разработен върху изцяло китайска изчислителна инфраструктура. Моделът беше представен в четвъртък на технологичния форум iFlytek 1024 Global Developer Festival 2026 в Пекин.

Spark-X2.6 използва архитектура Mixture of Experts с общо 293 млрд. параметъра, от които 30 млрд. се активират при обработката на всеки токен. Той поддържа контекстен прозорец от 1 млн. токена и работи върху изчислителен клъстер с 10 000 китайски чипа. Според компанията моделът показва значителен напредък в програмирането и изпълнението на сложни задачи чрез автономни AI агенти.

Президентът на iFlytek Лиу Цинфън заяви, че моделът преодолява ограниченията при обучението за продължителни задачи с използването на китайски чипове. По думите му практическото му приложение в промишлеността, образованието, здравеопазването и съдебната система дава по-добри резултати от тези, отразени в публичните тестове.

Разработката е част от усилията на Китай да намали зависимостта си от чуждестранни технологии в областта на изкуствения интелект на фона на американските ограничения върху износа на усъвършенствани чипове. Междувременно китайски изследователски екип успешно е използвал чипове Huawei Ascend 910C за допълнително обучение на модела DeepSeek-V4-Pro – стъпка към разширяване на възможностите на местната полупроводникова индустрия отвъд базовите ИИ изчисления.