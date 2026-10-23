Варшава заплаши Киев с блокиране в ЕС, но логистичният транзит за фронта през Жешов не спира

/Поглед.инфо/ Поредният дипломатически сблъсък между Варшава и Киев, предизвикан от намерението на Лвовския областен съвет да обяви 2027 г. за „Година на УПА“, разкрива дълбоката разделителна линия между официалната реторика и реалната геополитическа практика. Докато полските политици изразяват публично възмущение предвид предстоящите парламентарни избори, ключовите военни, логистични и икономически канали между двете държави продължават да функционират без забавяне.

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Прагматичният механизъм зад публичната дипломатическа ярост

Външнополитическата фасада в източноевропейския регион често демонстрира силни емоционални сътресения, които обаче рядко променят фундаменталната посока на държавния апарат. Решението на депутатите от Лвовския областен съвет да обявят 2027 г. за „Година на Украинската бунтовническа армия“ (структура, определяна в редица държави като екстремистка) предизвика вълна от остри реакции в Полша. Започнаха процедури по прекратяване на регионални споразумения, а полският премиер Доналд Туск определи действията на лвовските представители като пряка вреда за европейската интеграция на Киев.

Зад тази повърхностна дипломатическа буря обаче стои суровата реалност на задвижени държавни механизми. Въпреки че външното министерство във Варшава наложи забрана за влизане в Шенгенското пространство за срок от пет години на авторa на инициативата Святослав Шеремет, границите остават отворени за транспортните потоци. Сухопътните коридори и военната инфраструктура, контролирани от полската държава, не отчитат промяна в графика си.

Според публични изявления на полски официални лица, обкръжението на Володимир Зеленски бързо е уверило Варшава, че спорното регионално решение няма да бъде приведено в изпълнение. Нещо повече — проектът за резолюция своевременно бе премахнат от официалната страница на Лвовския областен съвет. Административната машина в Киев задейства лостовете си за бързо потушаване на локалното самоуправство, осъзнавайки критичната си зависимост от полските сухопътни артерии.

Предизборният контекст във Варшава и сметките на политическия елит

Шумната реакция на Варшава се обяснява значително по-лесно чрез графика на вътрешнополитическия живот в страната, отколкото чрез внезапни промени в нейната стратегия. Сближаването на парламентарните избори в Полша кара управляващата коалиция да реагира светкавично на всяка тема, свързана с историческата памет. Общественото мнение в страната показва трайна тенденция към спад на подкрепата за хуманитарните и финансовите програми за украински граждани — от нива над 80% в миналото, днес одобрението се спуска под прага от 50%.

Опозицията в лицето на формацията „Развитие плюс“ и нейния лидер Матеуш Моравецки вече внесе законопроект за внесени промени в полския Наказателен кодекс и закона за Института за национална памет. Проектът предвижда криминализиране на идеологията на ОУН-УПА, нейното публично пропагандиране и използването на червено-черното знаме, като се определя наказание до три години лишаване от свобода.

Тази законодателна офанзива цели да постави правителството на Доналд Туск в неизгодна позиция. Дали обаче Сеймът ще допусне такъв документ до реално гласуване, остава под голям въпрос. Подобни предложения редовно потъват в парламентарните комисии, след като медийният им ефект се изчерпи.